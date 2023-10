Tech Job Fair: ecco il lavoro che c’è. Focus su aziende e start up della costa

Torna a Pisa, per la sua quinta edizione, è pronto ad offrire una giornata di recruiting, orientamento e networking tra imprese del settore Tech, ICT e digital. Presentata questa mattina, nella sala stampa di CNA Pisa, la quinta edizione del Tech Jobs Fair, l’appuntamento domandaofferta – ormai di caratura nazionale – per aziende ee start-up della costa toscana. Ancora una volta all’interno dell’Internet festival, il Tech Jobs fair è pronto a fare da ponte tra le aziende in cerca di personale e programmatori, sistemisti, ingegneri, tecnici specializzati e matematici che possono presentarsi al grande pubblico ed effettuare colloqui informali ai desk delle imprese. Appuntamento sabato 7 ottobre nel Chiostro della Chiesa del Carmine con la quinta edizione della rassegna che, dopo il successo da tutto esaurito nelle città di Bari e Bologna, è pronta a replicare nella città della Torre Pendente. L’edizione 2023, a cura di Rodolfo Duè, si svolgerà in collaborazione con ben 10 partners: CNA Pisa, Montacchiello – Cittadella dell’Innovazione, Bianco Lavoro, Euspert, Polo Tecnologico di Navacchio, Internet Festival e Google Developers Group, Aulab, Ecosistema Formazione Italia e ITS Prodigi. Anche questa edizione, a ingresso gratuito, vedrà la partecipazione di colossi aziendali di caratura internazionale. Confermate, tra le tante, per l’edizione pisana: Akeron, Apparound, Contrader Engineering, Domotz, EY, Garmin, Intarget, NetResults, Nextworks, Olidata, Orbyta, Orienta, Resiltech, Seacom, Sesa, TD Group, Time, Viano. Previstii appositi talk show a cura della giornalista Francesca Franceschi che, con un format informale, metterà a confronto le aziende che saranno coinvolte in interviste dinamiche e veloci. Tre talk show dalla durata di 45 minuti ciascuno, nello specifico, sono previsti per questa edizione: uno alle 11, uno alle 12.15 e, infine l’ultimo, alle 15. Al termine i partecipantisi trasferiranno in una birreria del centro per fare, in modo semplice e informale, networking e creare occasioni di connessioni con una birra in mano. "TECH JOBS fair è non solo un format con cui mettiamo in contatto le aziende tech del territorio con giovani neodiplomati, neolaureati e professionisti tech in cerca di nuove opportunità di lavoro - spiega Rodolfo Duè – ma è una occasione per rendere visibile quanto la nostra economia locale già adesso dipenda dalle professionalità del digitale e del tech. In questo modo ai nostri eventi i giovani studenti dei licei e delle università possono toccare con mano le tante opportunità che la tecnologia offre loro in tema di occupazione e di retribuzione".