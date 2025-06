Teatro Verdi, al via la Stagione d’Opera 2025/26

Non è certo una data casuale quella individuata dal Teatro Verdi per la presentazione della Stagione d’Opera 2025/26. Il calendario degli eventi, il primo firmato dal Maestro Marco Tutino, verrà illustrato al pubblico e alla stampa lunedì 16 ottobre alle ore 11.00, nel giorno della Luminara di San Ranieri. Una duplice appuntamento che unisce metaforicamente due eventi simbolo dell’identità culturale e della tradizione della città di Pisa, a 160 anni dall’inizio dell’edificazione del luogo culla dell’Opera pisana. La struttura che sostituì il Teatro dei Ravvivati, il Regio Teatro Nuovo, venne inaugurata la sera del 12 novembre 1867 con l'opera Guglielmo Tell di Rossini.

La presentazione della nuova Stagione, che si terrà nel Ridotto, sarà ad ingresso libero. Prima del brindisi finale, interverranno Diego Fiorini, presidente della Fondazione Teatro di Pisa, Filippo Bedini, assessore alla Cultura e alle Tradizioni e alla Storia dell’Identità di Pisa e il Maestro Marco Tutino, direttore artistico della Fondazione Teatro di Pisa.

Manifesti d’autore, tra arti visive e musicali

Come ogni anno, assieme al calendario degli appuntamenti che contraddistingueranno la stagione, la Fondazione svelerà anche il “manifesto d’autore” per la prossima stagione operistica. Una tradizione accolta da Francesco Barbieri, autore di una tela di 200x150cm realizzata in tecnica mista (acrilico, idropittura, serigrafia, collage, spray) che verrà prima presentata e poi riprodotta a stampa.

Un’operazione culturale, per il presidente di Fondazione Teatro Verdi Diego Fiorini, “che risponde a tre obiettivi: ricollegare le Arti, quella musicale che è missione e cuore del nostro Teatro, e quella visiva, valorizzare i talenti artistici pisani e aprire un nuovo settore nell’Archivio delle nostre Collezioni tra le quali, come è noto, spicca quella dei costumi di scena appartenuti al baritono Titta Ruffo”.

Il nuovo sito web

Le novità per la prossima Stagione d’Opera, però, non si fermano qui. Il Teatro Verdi rinnova il proprio sito internet e aggiorna anche il dominio, in rete all’indirizzo www.teatrodipisa.it con una nuova veste grafica e una fruibilità adattata anche agli utenti da telefono cellulare a partire da lunedì. La nuova presenza social del Teatro, inoltre, porterà nuovi contenuti video e fotografici, migliorando l’organizzazione dei contenuti e la ricerca delle informazioni da parte degli utenti.