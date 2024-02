Teatro Nuovo & Confcommercio. Intesa su cultura e accoglienza

Un accordo di collaborazione che mette al centro il sistema di accoglienza della città e quello dei suoi luoghi d’eccellenza, in un’ottica di promozione turistica e di valorizzazione delle reciproche attività. è stato siglato ieri tra Teatro Nuovo di Pisa e Confcommercio Provincia di Pisa, che prevede sconti e promozioni esclusive su biglietti e abbonamenti a teatro per gli associati: Confcommercio promuoverà le attività del teatro attraverso la diffusione nei negozi, locali, ristoranti e strutture ricettive del territorio, oltre che la possibilità di organizzare visite guidate all’interno della struttura.

Presenti alla firma il direttore artistico del Teatro Nuovo Carlo Scorrano, il direttore di Confcommercio Pisa Federico Pieragnoli, l’assessore al turismo Paolo Pesciatini e la presidente di ConfRistoranti Daniela Petraglia. "La nostra è una realtà viva sul territorio, che da anni dà il suo contributo alla riqualificazione di una zona particolarmente difficile della città- ha affermato Scorrano- siamo riusciti a portare in sala oltre 10 mila persone con più di 100 spettacoli nell’ultimo anno, vantando collaborazioni e premi nazionali ed internazionali, con l’intento di creare un veicolo di inclusione sociale, diventando un punto di riferimento in una zona come quella della stazione, al centro di un percorso di rinascita ancora da completare".

Il connubio con Confcommercio Provincia di Pisa, associazione leader di categoria con oltre 5000 imprese iscritte, rappresenta il volano giusto per dare una marcia in più al progetto di rivalorizzazione dell’area della dove ha sede il teatro: "il teatro non deve essere vissuto singolarmente ma anche in un contesto territoriale- ha affermato Pieragnoli- tutti dobbiamo fare la nostra parte, il miglior modo per provare a risolvere la problematica della sicurezza in questa zona è avere saracinesche e insegne accese". Le attività all’interno del tessuto cittadino hanno un ruolo determinante, trovare accordi è fondamentale: "credo che attraverso la simbiosi tra commercio e cultura si possa trovare il modo di raggiungere risultati importanti sotto l’aspetto della sicurezza- ha affermato l’assessore Pesciatini- iniziamo a vedere del miglioramento dopo anni di degrado, grazie anche al Teatro Nuovo".

Il cibo è un altro elemento chiave di unione e un mezzo per rendere vivibile ed accogliente una zona della città, come ha spiegato Daniela Petraglia: "ci sono tante attività di ristorazione anche storiche che hanno sofferto del degrado che ci stiamo lasciando alle spalle, il connubio teatro- ristorante può rappresentare un modo per continuare a migliorare l’accoglienza della zona".

Alessandra Alderigi