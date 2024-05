Centro San Marco: una campagna per donare alle famiglie in situazione di disagio

Il Centro San Marco in rete con Associazione Adozione a Vicinanza Casciavola ed Associazione Pisa Parkinson, nel mese di gennaio 2024 ha inaugurato la sua prima succursale: una piccola biblioteca Sociale in una Casa di una Socia, in località Sant' Anna di Cascina.

Il luogo è subito stato apprezzato tant'è che attualmente è molto frequentato sia dai bambini che vi svolgono aiuto compiti il lunedì ed il venerdì dalle 15 alle 17 e letture animate il sabato dalle 16.30 alle 18.30, che dagli adulti con il Laboratorio di Lettura e l'insegnamento dell' italiano alle mamme il lunedì dalle 17 alle 19.

"Il Crow Funding è nato per aiutarci ad allestire gli spazi con libri nuovi, arredi adeguati e strumentazioni- afferma la presidente Paola Viegi- I servizi offerti sono tutti gratuiti perché rivolti prioritariamente alle famiglie con disagio economico e culturale, salvo una piccola compartecipazione alle spese di assicurazione e dei consumi non obbligatoria. Un progetto nato con il cuore non poteva che essere sostenuto dalla Fondazione che si avvale della piattaforma Eppela.Per sostenerlo occorre cliccare sul link: eppela.com/casasant'Anna, la campagna è iniziata il 13 maggio e terminerà il 22 maggio alle 15:00.

"Registratevi e donate- conclude la Viegi- basta un piccolo contributo per fare felici tante persone".