"Studio e Sport: si può!". Ecco le giovani stelle

Nell’auditorium del liceo scientifico Buonarroti, si è svolta la cerimonia di premiazione del IV concorso "Studio e Sport: si può!", bandito dal Comitato provinciale Ansmes (presieduto da Michele D’Alascio) in collaborazione con l’Ufficio scolastico provinciale e il Comitato regionale Ansmes. Il concorso, riservato agli studenti delle secondarie di II grado della provincia che, durante l’anno scolastico 2023/24, si siano particolarmente distinti per risultati scolastici di eccellenza abbinati a risultati sportivi di rilievo. "Testimonial" la giovane campionessa pisana nel fioretto Vittoria Pinna. Sono interventi anche: Eva Ceccatelli, pluricampionessa di Sitting Volley a livello nazionale ed europeo, che ha partecipato anche alle Paralimpiadi di Parigi; Simone Piccini, fondatore, insieme ad Enrico, del Club Scherma Pisa Antonio Di Ciolo.

Studentesse vincitrici: 1° posto Alice Pettinari del Marconi di Pontedera. Figlia d’arte, conta un sesto posto nell’8 al campionato del mondo Juniores a Parigi; oro al campionato europeo nel 4 senza; oro al campionato italiano di fondo nel doppio Under 20. 2° posto, ciclismo su pista: Beatrice Bertolini del "Da Vinci-Fascetti" di Pisa, campionessa italiana Endurance, convocata in nazionale per i campionati europei e mondiali.

Studenti vincitori: 1° posto Matteo Iacomoni del liceo sportivo Pesenti di Cascina, schermidore. Nel fioretto ha conquistato due ori al campionato italiano Cadetti; oro in Coppa del Mondo Under 17; bronzo ai Mondali Under 17 a Dubai; argento al campionato italiano Under 20; 5 medaglie d’argento a squadre in Coppa del Mondo Under 20; oro ai campionati europei a Napoli nel 2024. 2° classificato: Francesco Guarruccio del Marconi di Pontedera, anche lui campione di canottaggio: 2° posto al campionato italiano di fondo Under 23; oro al campionato mondiale Under 19 a Parigi; primo al campionato italiano di Società; terzo nel 2 senza al campionato europeo Under 19; protagonista della Regata delle Repubbliche Marinare a Genova.

A tutti gli altri studenti segnalati dalle scuole, è stato consegnato un attestato di merito "per aver saputo conciliare il percorso scolastico con quello sportivo", mentre ai docenti di Scienze Motorie un attestato "per aver saputo trasmettere ‘amore’ per la pratica sportiva". Attestati di merito: Tommaso Regoli, Andrea Noccioli, Marina Pieracci (Dini Pisa); Gianna Bartalucci (Carducci Volterra); Rachele Cantini (Montale Pontedera); Nina Frati, Angelo Barillà (Buonarroti Pisa); Giacomo Orsini (Da Vinci-Fascetti Pisa); Antonio Di Spirito, Andrea Mauri e Nicola Sanna (Niccolini Volterra). Presenti alla cerimonia Salvatore Vaccarino, presidente regionale Ansmes; Mirella Giannessi, presidente Fratres Pisa, Diego Saccà del Coni regionale, Francesca Bardelli, presidente nazionale Veterani dello Sport; Marco Macchia, delegato dell’Università di Pisa per i rapporti con il territorio; Andrea Simonetti, dirigente Ufficio scolastico provinciale; gli assessori del Comune di Pisa Riccardo Buscemi e Frida Scarpa; l’assessore regionale Alessandra Nardini. Oltre cento gli studenti del liceo Buonarroti di Pisa presenti in sala.

Francesca Bianchi