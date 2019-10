Pisa, 31 ottobre 2019 - Pranzo stellare e rigorosamente toscano alla Trattoria da Bruno per il cast al completo di Star Trek, la celebre e immortale saga ideata da Gene Roddenberry. Patrick Stewart, il celebre capitano Picard, ha guidato l'equipaggio della saga nella storica trattoria di Porta a Lucca che il 3 novembre festeggerà 50 anni di attività e che da sempre è la meta culinaria preferita di tanti vip e stelle del mondo del cinema, dello spettacolo e di tanti luminari della scienza. Pranzo rigorosamente toscano per il cast di Star Trek da Bruno, cucinato dalla signora Graziella e servito dallo storico staff che da tanti anni il 'principe della cucina tradizionale pisana' Piero Cei dirige con impeccabile savoir faire. Stregati dalla zuppa toscana, gli attori della saga, hanno gustato le prelibatezze di "Bruno", fra bordatino, cinghiale in umido con polenta, baccalà coi ceci e gli immancabili cantuccini col vin santo; deviazione sui tagliolini al tartufo di San Miniato per Patrick Stewart e per la moglie. Fra una portata e l'altra, gli attori hanno scattato diverse foto con gli ammiratori, casualmente a pranzo da Bruno.

La trattoria da Bruno è stata una delle tappe in città del cast che domani sarà al Lucca Comics and Games per presentare la nuova serie targata Amazon Original "Star Trek: Picard". Gli attori hanno anche visitato Piazza dei Miracoli e il magnifico complesso monumentale con una capatina alla Torre e al nuovo Museo dell'Opera del Duoo di recente riaperto al pubblico.

Con Patrick Stewart c'erano Isa Briones (che interpreta il personaggio di Dahj), Santiago Cabrera (nel ruolo di Chris Rios), Michelle Hurd (nei panni di Raffi Musiker) ed Evan Evagora (Elnor). La serie che sarà presentata domani al Lucca Comics, al Teatro del Giglio, segna il ritorno di Picard sullo schermo, sarà composta da dieci episodi, visibili sulla piattaforma di streaming a partire dal 24 gennaio 2020. Sempre il Lucca Comics assegnerà a Stewart un posto d'onore nella "Walk of Fame" del festival, dove tanti altri artisti del mondo del cinema, dei fumetti e dei videogiochi hanno lasciato in passato le proprie impronte.