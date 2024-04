"Solo amore", il primo appuntamento a Cascina

Ad aprire il Festival "Solo Amore", organizzato e promosso dall’associazione Lungofiume con il supporto di "Leo e i piccoli desideri", il patrocinio del Comune di Cascina, della Regione e della Provincia e la collaborazione delle Associazioni LGBTQIA+ nazionali/locali, saranno una mostra di disegni e una speciale conversazione ("For You!") con il pubblico in cui Lindsay Kemp sarà raccontato dai suoi più stretti collaboratori e da un fiume di video, foto e disegni originali. L’appuntamento inaugurale è fissato per mercoledì 24 alla Casa di Lungofiume di Cascina (via Toscoromagnola 183).

"For you!" erano le parole che Lindsay Kemp usava più frequentemente, esortando i suoi danzatori ed interpreti, a fare di ogni gesto, di ogni movimento un regalo per gli altri. David Haughton, braccio destro di Lindsay per quasi 50 anni, e Daniela Maccari (foto), sua prima ballerina, coreografa e strettissima collaboratrice nell’ultima decade della sua vita, racconteranno tra aneddoti, storia e sorrisi questo artista. Il racconto sarà arricchito da video dall’archivio personale di Lindsay che ce lo restituiranno in tutte le sue più famose e oniriche trasformazioni. Un viaggio leggero tra creazioni di grande impatto visivo e musicale che hanno segnato la storia del teatro, tra luci, stoffe colorate, effetti speciali.

La giornata del 24 aprile sarà anche l’occasione per inaugurare la mostra di disegni; i personaggi sono gli stessi di cui ama circondarsi nei suoi spettacoli, marinai, ballerine, acrobati, circensi… “solo amore”. Il cartellone proseguirà fino al 30 maggio con otto appuntamenti.