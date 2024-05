Gorgona devastato e ricostruito: "Troppa incertezza, fatto il minimo. Forse diventerà un circolo chiuso"

A commentare lo stop alle deroghe sulle concessioni per le spiagge del Consiglio di Stato è intervenuto anche il titolare del Bagno Gorgona, Stefano Sbrana (nella foto a destra).

Lo stabilimento, simbolo della devastazione provocata dalle due mareggiate dello scorso inverno a Marina di Pisa quando il paese fu allagato e nei giorni successivi il mare lasciò lo spazio a fango e distruzione. "Così - spiega Sbrana -,multinazionali e grandi gruppi prenderanno il sopravvento, costruendo villaggi turistici sul nostro litorale".

Addio imprese familiari.

La storia del Gorgona è fatta di molte rinascite ed è iniziata nel 1945. "Prima qui c’era un ospizio marino – continua il titolare, – poi fu occupato dai tedeschi durante la guerra e successivamente minato e distrutto. Fu poi ricostruito e la concessione fu affidata allo zio di mia suocera".

Anche questa volta la distruzione non ha fermato il Gorgona, che è stato ricostruito almeno in parte. "Abbiamo fatto il minimo indispensabile, quest’anno si fa più per i clienti che per noi. Sono tanti i clienti affezionati che vengono qui da tanto tempo, i più recenti sono qui da 20 anni. Si è creato un legame che va oltre al lavoro".

Riguardo alla sentenza del Consiglio di Stato, per Sbrana lo smacco è doppio: "Abbiamo ricostruito dopo la mareggiata e forse saremo costretti a consegnare le chiavi. Io personalmente sono stanco di tutta questa incertezza, il rischio è che si perda lo spirito familiare di questo Bagno e che venga acquistato per farne un circolo nautico chiuso".

I gestori dello stabilimento stanno lavorando senza sosta per riaprire almeno entro fine maggio ai suoi clienti, nonostante sia in ritardo sulla tabella di marcia per rimettere in piedi tutti i servizi dopo il disastro della mareggiata. L’incertezza e la nuova spada di Damocle della sentenza del Consiglio di Stato danno poco a sperare.

"Se andiamo all’asta -conclude Sbrana -,non sappiamo nemmeno quali saranno i criteri per partecipare".

EMDP