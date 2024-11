Sociale "Il Giardino di Vetro"

Una cena di beneficenza a favore della pediatria e dell’oncoematologia pediatrica dell’Ospedale Santa Chiara si terrà domenica 15 dicembre alle 20 presso il ristorante Squisitia dell’Hotel San Ranieri di Pisa. Si tratta di un evento organizzato per raccogliere fondi per il progetto "Il Giardino di Vetro", con l’obiettivo di realizzare una struttura per i piccoli pazienti ed offrire loro uno spazio dedicato dove giocare e sorridere, lontano dalle stanze di degenza. Sensibilizzare cittadini, imprese e associazioni per il sostegno di specifici progetti sono proprio gli obiettivi che stanno dietro al progetto "Io sto con Chiara", realizzato da Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana e sostenuto da Confcommercio Provincia di Pisa. "Confcommercio cresce anche nell’ambito sociale - afferma il presidente di Confcommercio Provincia di Pisa Stefano Maestri Accesi - e ci impegneremo con ogni mezzo a promuovere ’Io Sto con Chiara’ e ogni singolo progetto". Si tratta di un’iniziativa con cui l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana intende raccogliere in modo chiaro e trasparente donazioni da singoli cittadini, ma anche aziende e associazioni, con l’obiettivo di finanziare progetti ben definiti sul cui sviluppo e realizzazione i donatori saranno costantemente aggiornati. Un apposito canale dedicato in cui convogliare le raccolte fondi destinate all’ospedale, in linea con lo sviluppo e la crescita dell’Ospedale Nuovo Santa Chiara in costruzione a Cisanello. "In questi anni di avanzamento del progetto di costruzione dell’ Ospedale Nuovo Santa Chiara - dichiara la direttrice generale dell’Aoup Silvia Briani - mi sono sempre posta il problema del rapporto con tutto il mondo dell’associazionismo, dei servizi, del settore produttivo. Il mio timore era sempre che ci potesse essere poca partecipazione ma ora che il nuovo ospedale è una realtà tangibile, che sta crescendo giorno per giorno e che cambierà il baricentro di tutte le attività per la città, e non solo, si avverte molto di più questo interesse, e questo anche grazie a Confcommercio. È importante creare empatia intorno alla sanità perché è un momento difficile".

E aggiunge il direttore generale di Confcommercio Pisa Federico Pieragnoli: "Quando abbiamo lanciato Confcommercio per il Sociale la mission era proprio quella di provare a superare le rispettive competenze e impegnarci per la nostra comunità, contribuendo a costruire un mondo migliore". "Grazie a ’Io Sto con Chiara’ - chiosa l’assessore alle Pari Opportunità del Comune di Pisa, Gabriella Porcaro - sarà possibile stimolare la comunità e strutturare progetti importanti anche a favore dei pazienti più piccoli”.

Per informazioni e prenotazioni alla cena di beneficenza: 3384184458 – 3312982065 (mail [email protected])