"Sicari in azione 5 omicidi in due anni. Il sindaco intervenga"

Pisa, 10 ottobre 2024 – "Quanto accaduto a Oratoio è di una gravità inaudita e lascia una scia di disperazione prima di tutto nei familiari dell’operaio ucciso, ma anche in una comunità che conosce la famiglia e che è rimasta traumatizzata da quanto è successo: è evidente che il problema della sicurezza a Pisa non è più rinviabile".

Lo afferma in una nota la senatrice del Pd, Ylenia Zambito aggiungendo che "questi non sono gli episodi che denunciava la destra pisana quando era all’opposizione, ingigantendo situazioni che certo non erano allarmanti". La parlamentare ricorda che quello di domenica sera "è il quinto omicidio in meno di 2 anni, avvenuto con le modalità tipiche della criminalità organizzata: Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia hanno per anni dipinto la Pisa governata dal centrosinistra come invivibile, ma in confronto a quella di oggi, che la destra sta ‘governando’ con difficoltà, era un salotto, sebbene non mancassero le criticità".

Duro anche il capogruppo dem, Matteo Trapani: "È necessario prendersi cura della città, collaborando con le varie realtà del territorio. La città è sempre più vittima di violenze. Solo nelle ultime settimane si contano decine di episodi, in una escalation di violenza e illegalità che è ormai completamente fuori controllo. Si passa da risse e violenze in strada fino all’ennesimo omicidio. Il Comune, però, preferisce pagare steward per sorvegliare bambini che giocano in piazza, ignorando che, a pochi metri da lì, una coppia viene rapinata con una siringa, una giovane ferita o altre violenze consumate".

Infine, Sergio Piane, segretario cittadino di Azione, parla di "esecuzione in piena regola, eseguita da sicari che hanno agito indisturbati, ripetendo un drammatico copione più volte visto in altre zone de nostro Paese e che fino ad oggi non avevano toccato la nostra città: il sindaco Conti non ha responsabilità politiche rispetto al delitto, ma gli chiediamo di ammettere pubblicamente il suo stato di impotenza rispetto a dinamiche che l’amministrazione comunale non è in grado di governare e ci chiediamo se l’episodio di domenica apre un nuovo scenario che fa temere per la presenza in città di bande criminali organizzate, capaci di progettare e mettere in atto una vera e propria esecuzione".