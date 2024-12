Si alza il sipario del nuovo Teatro Olimpia di Vecchiano e arrivano 5 spettacoli

Vecchiano 7 dicembre 2024 - Conclusi i lavori al Teatro Olimpia di Vecchiano, in arrivo cinque eventi teatrali per festeggiare la riapertura e il Natale, ad ingresso libero per tutti coloro che vi vorranno prendere parte. "Le lavorazioni al Teatro Olimpia hanno riguardato interventi di ecoefficentamento energetico del valore di circa 320mila euro grazie ad un finanziamento ottenuto coi fondi Pnrr dalla nostra Amministrazione Comunale. Adesso andremo a riaprire il sipario del Teatro Olimpia con una serie di eventi dal sapore natalizio", afferma il sindaco di Vecchiano Massimiliano Angori.

"Gli interventi sono stati cofinanziati anche dal Gestore dei Servizi Energetici Nazionale - aggiunge l'assessora ai servizi del territorio del Comune di Vecchiano Sara Giannotti -. Il tutto ci ha permesso realizzare lavori di ecoefficientamento e riduzione dei consumi energetici".

"Riaprire le porte del Teatro sarà farsi avvolgere di nuovo dalle emozioni che l'Olimpia porta con sé - afferma l'assessore alla cultura del Comune di Vecchiano, Lorenzo Del Zoppo -. Il calendario dei quattro eventi in programma prenderà il via domenica 15 dicembre con il Concerto di Natale a cura della Associazione Filarmonica Senofonte Prato, con la partecipazione del Soprano Patrizia Amoretti". Il secondo appuntamento sarà invece in programma domenica 22 dicembre con 'I Vestiti del Granduca, a cura della Filarmonica Senofonte Prato con la partecipazione di Attiesse Associazione Teatro Spettacolo. "Domenica 29 dicembre - continua l'assessore - sarà la volta del docufilm 'Nel Segno del bosco' del regista Alessandro Tofanelli. Proseguirà la carrellata di eventi mercoledi 1 gennaio il Concerto di Capodanno a cura del maestro Sandro Ivo Bartoli. Concluderà il calendario lunedì 6 gennaio lo spettacolo 'La Befana vien di notte... Ma a Vecchiano va a Teatro' a cura della Misericordia di Vecchiano. Tutti gli appuntamenti iniziano alle ore 18 e sono ad ingresso libero. Un primo assaggio dell'Olimpia rinnovato, in vista di iniziare a metterci al lavoro per le nuove rassegne teatrali", conclude Del Zoppo.

A breve tutti i dettagli e la locandina degli eventi sui canali di comunicazione istituzionale del Comune di Vecchiano, sito web e pagina Facebook.