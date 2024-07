Sette telecamere anti-spaccio: "Stop traffici illeciti e vandali"

Consegnati ad una ditta fiorentina, i lavori per sette telecamere di sorveglianza in centro storico per un ammontare di circa 120mila euro. L’intervento ricade nel progetto "Pisa sicura contro lo spaccio prevenzione e contrasto allo spaccio di stupefacenti". Le strade coinvolte sono Via San Giuseppe, Via Consoli del Mare, Via della Faggiola, Via Martiri, Via Sant’Apollinare, Piazzetta Bolelli. Si tratta di un altro significativo passo messo in atto dalla nostra amministrazione comunale per il contrasto allo spaccio in un dedalo di viuzze e piazzette che è spesso teatro di traffici illegali. Quelle stradine infatti, convergono in Piazza dei Cavalieri che fino a poco tempo era diventata un luogo di ritrovo di centinaia di giovani che stazionavano lì fino all’alba. I casi di violenza e di furto non si contano anche a causa dello stato di alterazione da droga ed alcol di alcuni. Si legge infatti, nella relazione a supporto dell’affidamento della gara che: "Attualmente le aree oggetto d’intervento sono sprovviste di telecamere di videosorveglianza con la diretta conseguenza del verificarsi di episodi di vandalismo ed atti di danneggiamento ai beni della pubblica amministrazione oltre a reati di varia natura. L’obiettivo del progetto è quello di implementare i sistemi di videocontrollo al fine di attenuare e ridurre il verificarsi di tali episodi garantendo così la pubblica sicurezza sia per i cittadini sia per i beni della pubblica amministrazione".

La piazzetta Bolelli in particolar modo, si presta a facili traffici illegali ed atti di vandalismo ai danni delle macchine lì parcheggiate ed anche all’arredo urbano del Comune. L’area infatti, rimane defilata e scarsamente illuminata. La presenza di diverse siepi, facilita l’occultamento dello stupefacente tant’è che le operazioni di controllo del territorio da parte delle forze dell’ordine ha richiesto anche l’uso di unità cinofile. Le telecamere dovranno essere a colori con modalità day/night e tecnologia tipo Lightfinder 2 per la riduzione del rumore nelle riprese a colori in condizioni di scarsissima luminosità. Dovranno essere dotate di tecnologia per ottimizzare il flusso video in tempo reale discriminando aree della ripresa con dettagli salienti (riprese con risoluzione massima) rispetto ad aree omogenee non rilevanti (riprese con risoluzioni inferiori). Le telecamere dovranno essere pilotate e visionate dal personale di sicurezza. Più utenti potranno visionare le telecamere contemporaneamente. Ad oggi, si contano 158 telecamere, negli ultimi quattro anni, il Comune ha installato 62 occhi elettronici.

Carlo Venturini