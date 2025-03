“Salviamo Gunnar dal rifugio” l’appello social

Pisa, 7 marzo 2025 – La pagina Instagram “Gli amici di fiore”, che raccoglie e pubblica tante storie di salvataggio e adozione, lancia un appello per salvare uno splendido micione dal rifugio. Il gatto di nome Gunnar si trova in questo momento a Cascina, il messaggio pubblicato sui social: “Cerchiamo una famiglia per questo stupendo sfortunato gattone. Si trova in stallo a Cascina (Pisa) ma per una buona adozione arriva ovunque. Purtroppo è FELV positivo ma non ha sintomi e merita comunque una casa che lo protegga e qualcuno che lo ami. Altrimenti tra qualche giorno andrà in rifugio. Per favore condividete il più possibile, grazie”.

Per maggiori informazioni contattare il numero 3280368686 oppure la pagina instagram “Gli amici di fiore” al seguente link:

https://www.instagram.com/p/DG24-7WAAwT/?igsh=MWczOGNqa3VlMGdvMw==