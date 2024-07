Rosy Bindi alla Festa dell’Unità per parlare di pace e democrazia

"Eventi che non sono solo momenti di confronto, ma rappresentano un’opportunità unica per riconoscere e valorizzare l’impegno dei giovani nel costruire una società più giusta e partecipativa", dicono i Giovani Democratici che, alla Festa dell’Unità in corso a San Miniato Basso, hanno organizzato una serie di dibattiti che sono "una preziosa occasione di dialogo e di impegno civico, con

l’obiettivo di dimostrare quanto sia fondamentale il contributo dei giovani nella vita politica e sociale del territori". Stasera Giovanni Golfarini guiderà un dibattito con l’ex ministro Rosy Bindi intitolato "Pace e Democrazia; difendiamo la costituzione", a seguire giovedì 18 luglio, Elena Maggiorelli, neo-eletta consigliera comunale nel comune di San Miniato, modererà un incontro con

Cecilia d’Elia sulle pari opportunità di genere. Infine, venerdì 19 luglio, Giovanni Golfarini

condurrà un incontro con Annalisa Corrado sulla resilienza ai cambiamenti climatici.