Riparte la stagione dell’ippodromo: "Festa e tradizione per tutta la città"

Domenica 22 ottobre l’ippodromo di San Rossore riaprirà i battenti: un evento per gli appassionati e per l’intera città come sempre è avvenuto da quel 3 aprile1854 che vide il primo convegno di corse. Quest’anno la stagione si protrarrà fino al 13 aprile 2024 avendo come giornata clou il 7 aprile con la disputa del 134° premio "Pisa". Il direttore generale di Alfea, Emiliano Piccioni, così commenta questo vernissage: "Sono certo che, come sempre, San Rossore saprà mostrarsi all’altezza della sua tradizione. La scorsa stagione ha portato la presenza del pubblico a superare il periodo precovid. Siamo anche molto soddisfatti per come vengono seguiti il sito internet e soprattutto i canali social dell’ippodromo, Facebook e Instagram, che anche quest’anno presenteranno molte novità. A oggi la pagina Facebook ha superato gli 11 mila follower provenienti da 50 nazioni diverse, mentre il profilo Instagram ha superato i 4 mila follower ed è in continua crescita". Nella "pausa" estiva dalle corse, Alfea ha gestito le piste del grande centro di allenamento effettuando numerosi interventi di manutenzione straordinaria quali, ad esempio, quelli agronomici sulle piste da corsa mentre altri interventi sono stati effettuati sulle strutture dell’ippodromo sia per gli appassionati, migliorando la qualità della visualizzazione delle immagini, sia per i più piccoli, rinnovando gli spazi per i bambini e l’animazione a "Ippolandia".

Questo scorcio di stagione del 2023 vedrà in programma 14 giornate di corse, delle quali 9 festive. Il montepremi a disposizione delle scuderie sarà di 920 mila euro. Il calendario delle corse principali confermerà gli appuntamenti con i Grandi Premi - "Criterium di Pisa", "Rosenberg", "Andred", "Tower of Pisa Cup" - concentrati nella super giornata del 3 dicembre, "Goldoni" e "Piazza dei Miracoli" il 26 dicembre. Sono confermati in calendario anche altri appuntamenti importanti come la ottava edizione della "Moutai Cup" (5 novembre), sponsorizzata dal noto distillato cinese famoso nel mondo, e i due Grandi Premi per cavalli anglo arabo (il "Gran Galà" e il premio "Conferenza internazionale") in programma il 27 novembre. Non mancheranno le corse in ostacoli: 6, programmate il 14 e il 21 dicembre. Ma l’ippodromo di San Rossore non offre soltanto lo spettacolo delle corse.

r.c.