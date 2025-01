Resistenza, violenza e oltraggio ai militari. Trentenne in manette

I carabinieri del Radiomobile di Pisa hanno arrestato un trentenne per resistenza, violenza/minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. L’intervento dei militari è scaturito da una richiesta pervenuta al 112 intorno alle 2 di notte in viale Bonaini dove l’uomo, evidente stato di alterazione psicofisica da abuso di droga, aveva danneggiato alcune auto e motorini parcheggiati. Durante il foto-segnalamento in caserma l’uomo ha iniziato a prendere a pugni le pareti. I carabinieri sono prontamente intervenuti per bloccarlo, ma l’uomo ha opposto una strenua resistenza, rivolgendosi con offese nei confronti dei militari e del personale sanitario. Arrestato, ha passato la nottata in camera di sicurezza, in attesa della direttissima di ieri mattina: arresto convalidato, disposto l’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria tre

volte a settimana.