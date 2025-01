Prima sgambata dall’anno a San Piero

Una sgambata e niente più. Ieri pomeriggio, al centro sportivo di San Piero a Grado, il Pisa è tornato ad allenarsi dopo circa una settimana di pausa nella quale i calciatori agli ordini di Filippo Inzaghi avevano staccato dopo le fatiche dei primi mesi di campionato. L’obiettivo è quello di preparare la sfida di lunedì 13 gennaio contro la Carrarese. Tutti a disposizione, a parte i lungodegenti Leris ed Esteves, mentre continua ad essere osservato speciale Olimpiu Morutan, sempre lontano dalla condizione, ma recuperato ormai da dicembre. Il giocatore sarà convocato ancora contro la Carrarese, ma da quanto emerge ha ancora bisogno di lavoro prima di poter bagnare il campo con la sua prima presenza da titolare. Il tecnico gli potrebbe concedere anche qualche minuto, se la situazione lo consentirà, proprio lunedì sera. Per la sfida con la Carrarese saranno due i giocatori in diffida per la truppa di Inzaghi. Il primo è Idrissa Tourè, mentre il secondo, dopo l’ultima ammonizione contro il Sassuolo e reduce dall’influenza che lo ha privato della presenza con la Sampdoria, è Antonio Caracciolo. Sarà una settimana standard quella dei nerazzurri, impegnati con un doppio allenamento tra oggi e domani e solo sedute singole tra il centro sportivo universitario e l’Arena Garibaldi. In questi giorni si stanno anche ultimando le procedure per riaprire la parte interdetta di gradinata con lo stadio pisano che, dopo otto anni, tornerà a superare la restrizione di diecimila spettatori. I biglietti per la partita, come noto, saranno in vendita da domani alle 15.30 con la giornata nerazzurra, per la quale non varranno gli abbonamenti.

Mic. Buf.