Torta di Linz e gli zuccotti, premiata la pasticceria Salvini-Frangioni

Pisa, 3 aprile 2023 – Dalla Pisanina alla torta di Linz passando per gli zuccotti. E così, tra tradizione ed innovazione, la pasticceria Frangioni rimane uno scrigno di bontà che compie 45 anni. Daniela Salvini-Frangioni difende e porta avanti la tradizione delle ricette del marito Giancarlo, con la perseveranza della scelta di ingredienti di straordinaria qualità. E ha ricevuto da Confcommercio e dal sindaco Michele Conti una targa per la sua attività che non si limita all’arte pasticcera ma si spende per iniziative culturali come l’idea de "La via en rose".

"Qui venivano bambini a mangiare i dolci. Ora quei bambini, hanno bambini, figli. E’ la cosa più bella e che mi fa andare avanti" dice Salvini. "Senza dimenticare le commercianti di questo lembo di via San Francesco. Il Covid mi ha piegato, poi la scomparsa di mio marito, ma ho ricevuto tanto affetto. Un grazie a tutte loro ed a tutte noi che abbiamo dato un po’ di nuova vita a questa stradina". La piccola pasticceria incastonata nel centro di Pisa, è stata aperta il 1° aprile 1978. No, non è uno scherzo, ma fu l’idea di Giancarlo, cresciuto come bimbo di bottega in San Martino e formatosi nel laboratorio di Salza.

"Il quartiere è cambiato tantissimo: non ci sono più uffici, i residenti sono pochi e non c’è più il mercato. Sono nati nuovi negozi ed il rapporto con le mie vicine è straordinario. Devo molto a loro ed al loro affetto": continua Salvini. "Rilevammo la storica pasticceria Carmignani nel 1978 – racconta –. All’epoca avevamo stretto rapporti importanti con i rappresentanti delle materie prime, per noi di grande importanza. Oggi la nostra clientela è composta all’80% di amici affezionati che venivano qui da bambini e oggi portano i loro figli". Tra i punti forti della pasticceria ci sono i profiteroles, lo zuccotto, ma soprattutto la Pisanina. E poi però, Salvini ha voluto inserire la torta di Linz, una crostata bassa di origine austriaca con una ricetta antichissima.