Piste ciclabili, la mappa. I percorsi terminati e i cantieri aperti. La nuova rete in città

Arriva il punto dell’assessore alla mobilità Massimo Dringoli sui lavori in corso per implementare la rete ciclabile in città e finanziati tramite i fondi del Pnrr. "Alcuni tratti - spiega Dringoli - sono già stati portati a termine: in primo luogo il tratto di ciclopista del Trammino da Porta a Mare a La Vettola (via Viaccia), che si ricollega a quella esistente che arriva fino a Tirrenia. E’ già terminato anche il tratto della via Ippica che collega il ponte dell’Aurelia con il Cep, particolarmente importante per collegare il quartiere al centro. Poi ci sono altri interventi in via di completamento: in via Contessa Matilde la pista ciclabile è finita e manca soltanto una parte della segnaletica iniziale (lato piazza Manin) per rendere chiaro al ciclista dove inizia il percorso; in quella che costeggia il CNR manca un tratto per collegarla a via Matteucci, che si prevede di completare quanto prima". Ancora in fase di svolgimento i lavori sul viale delle Cascine "dove, dopo gli interventi di ricomposizione paesaggistica del viale alberato, dalla prossima settimana verrà realizzata la nuova pavimentazione stradale con pista ciclabile in sede separata. Infine, ci sono una serie di piccoli tratti di collegamento tra piste ciclabili i cui lavori partiranno a breve, che servono proprio a ricucire i tratti già realizzati, per esempio via Bonanno con la stazione di San Rossore oppure il tratto finale di Porta a Lucca con il centro della città. Grazie ai fondi Pnrr che abbiamo intercettato per un totale di oltre 4 milioni di euro, stiamo realizzando interventi importanti che permetteranno di collegare le piste ciclabili esistenti a Pisa in modo più efficiente - conclude l’assessore - così da formare una rete ciclabile cittadina sempre più estesa, sicura e completa".