Pisa Scotto Festival: martedì 14 giugno ospiti Giobbe Covatta e Paola Catella

Pisa, 13 giugno 2022. Martedì 14 giugno saliranno sul palco del “Pisa Scotto Festival” Giobbe Covatta e Paola Catella, per raccontare Donna sapiens. Il maschio è una specie animale o una specie di animale, un testo surreale, intelligente ed esilarante.



COVATTA - Esistono esseri umani che possano dirsi superiori ad altri? Questo libro ci rivela che la risposta è sì! Non è questione di paese di nascita, cultura, religione, colore della pelle o conformazione fisica. La risposta è più semplice e inappellabile: in natura l’essere superiore è la femmina. Per dimostrare questa tesi gli autori hanno raccolto i pareri di esperti mondiali in ogni campo: dall’antropologo studioso di smartphone fossili al sociologo esperto di favole in cui la bella è sempre addormentata e il bullo sempre arrapato fino a Dio in persona, che si esprime tramite il suo profilo Instagram. A dialogare con gli Autori sarà Francesca Petrucci, coordinatrice degli eventi letterari del Festival.



INGRESSO - Si ricorda che l’ingresso è gratuito, ma i posti sono limitati, si raccomanda la prenotazione, entro le 23,30 del 13 giugno. I posti rimasti liberi dieci minuti prima dell’inizio dell’evento verranno riassegnati. L’ingresso agli eventi sarà consentito anche senza prenotazione, fino ad esaurimento dei posti disponibili. Info e prenotazioni: www.teatrodipisa.pi.it



FESTIVAL - Il Pisa Scotto Festival è la rassegna di eventi dal vivo, voluta dal Comune di Pisa e dalla Fondazione Teatro di Pisa e realizzata da Artitaly: giunta quest’anno alla sua seconda edizione. Il format è quello del “salotto culturale”: un ricco programma di eventi, tutti gratuiti, che spaziano dalla cultura allo spettacolo, dall’attualità alla politica, dalla salute all’estetica, dall’alimentazione allo sport, con particolare attenzione riservata ai bambini.

M.B.