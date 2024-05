Pisa, doppio evento per la pace. Un convegno e una marcia

Pisa, 10 maggio 2024 – Scendere in piazza per chiedere la pace. È l’obiettivo della marcia promossa da Anpi Comitato Provinciale di Pisa, ANPI Sezione di Pisa - Giorgio Vecchiani, Anpi San Giuliano terme, Economia Disarmata, Cgil Pisa, Acli Provinciali di Pisa, e Lucca Circolo Legambiente Pisa, Un Ponte Per - Comitato Toscano, Casa della Donna Pisa, Presidio Libera Pisa "Giancarlo Siani" Movimento dei Focolari Italia e ControCanto Pisano, che si terrà domani. Il ritrovo e la partenza è prevista alle 15 da San Giuliano Terme (Largo Shelley) e l’arrivo sarà a Pisa in piazza San Paolo A Ripa d’Arno.

La conclusione è per le 19:30 e seguirà poi il concerto di ControCanto Pisano. "Viviamo in uno scenario globale sempre più inquietante, con preoccupanti corse al riarmo e conflitti sempre più violenti e aspri in ogni parte del mondo", spiegano le associazioni che aderiscono alla Marcia per la Pace. "Dalla guerra in Ucraina alla ferocia della violenza a Gaza, agli altri teatri di guerra altrettanto brutali e agli attacchi terroristici, un coro di sdegno si fa sempre più largo e invoca con fermezza un cessate il fuoco immediato! Una guerra mondiale combattuta a pezzi, questo è lo scenario che ci troviamo ad affrontare: sono infatti oltre 50 i conflitti in atto che meritano la nostra attenzione e piena condanna". Vengono elencati poi gli intenti della marcia: "Scendiamo in piazza per ribadire che la pace non è mai una resa ma è l’unica soluzione praticabile, che le violenze verso le popolazioni civili inermi devono cessare immediatamente, che servono subito conferenze di pace. Scendiamo in piazza, inoltre, per rivendicare il diritto costituzionale a manifestare liberamente le proprie idee, affinché quanto accaduto a Pisa lo scorso 23 febbraio non succeda mai più".

Prima, dalle 9.30 alle 12 a Pisa, all’auditorium G. Toniolo in piazza Arcivescovado, si terrà il forum “La pace, unica soluzione possibile”. L’ingresso è libero. Un forum di scambio, organizzato dalla Fondazione Opera Giuseppe Toniolo, che aprirà i battenti con il benvenuto dell’arcivescovo di Pisa, Giovanni Paolo Benotto, seguito dal presidente della Fondazione Andrea Maestrelli, a seguire Carlo Cefaloni coordinatore del gruppo Economia disarmata del Movimento dei Focolari in Italia e Severino Dianich, docente emerito alla Facoltà Teologica di Firenze.