Pieraccioni e la sciarpa del sindaco: "Il prossimo film? Lo giro con lui"

Lo scorso gennaio il modellino della Vespa, quest’anno… la sciarpina. Atto secondo per Leonardo Pieraccioni al Cineplex di Pontedera e stavolta in regalo è davvero sorprendente. Il sindaco Matteo Franconi ha omaggiato l’attore toscano con una sciarpa, divenuta ormai il simbolo del primo cittadino pontederese. Quindi battute e risate. "Prima di tutto – ha esordito Pieraccioni dalla sala 1 del Cineplex – volevo salutare Pontedera che è la città più bella della Toscana. Poi ho detto subito al sindaco ‘dammi il regalo’ che già l’altr’anno mi ha regalato la vespetta che la gatta è passata, l’ha annusata e è andata via". Quindi la consegna del nuovo regalo e la scoperta della sciarpa. "Mi dispiace solo che è passato Natale perché questa era da riciclare al cugino antipatico" ha scherzato Pieraccioni, che si è rivolto al sindaco.

"Per quanti anni ancora ci sei? Altri 4? Allora per quattr’anni non fo film per non venire a piglià questi regalucci". L’attore fiorentino Leonardo Pieraccioni, protagonista insieme all’attore napoletano Alessandro Siani del film ‘Io e te dobbiamo parlare’, campione di incassi in queste feste natalizie, è tornato al Cineplex di Pontedera e lo ha fatto alla sua maniera, con battute e un sacco di divertimento. Una tradizione che va avanti ormai dall’uscita del Ciclone nel ’98. Ad attenderlo nella Galleria pontederese tanti fan, che lo hanno aspettato anche solo per un selfie ed un autografo. La sua presenza, annunciata qualche giorno fa, ha inevitabilmente attirato tante persone con il Cineplex che oltre alla sala 1 ha dovuto aprire per l’occasione altre quattro sale. Quindi ha risposto ad alcune domande degli spettatori divertiti. "Prossimo film? Lo faccio a Pontedera, io e il sindaco su una Vespa, con la sciarpina meravigliosa e si gira, si gira. Si chiamerà Attenti a quei due, inizio a girarlo il 30 febbraio…".

Luca Bongianni