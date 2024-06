Personale del Comune: approvato il nuovo codice di comportamento

"Usate i social senza che le vostre opinioni rischino in alcun modo di danneggiare la pubblica amministrazione". è una delle raccomandazioni contenute nel codice di comportamento per i dipendenti comunali approvato ieri dalla Giunta. Il documento definiscce "doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che dipendenti e dirigenti comunali sono tenuti a osservare e fli stessi obblighi di condotta si applicano anche a collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipo di contratto o incarico, e nei confronti dei collaboratori di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere per il Comune". Nuove regole sono per l’utilizzo di internet, posta elettronica, telefonia fissa e mobile: i dipendenti comunali possono utilizzare gli account istituzionali solo per fini connessi all’attività lavorativa prestando attenzione all’invio di messaggi che non siano oltraggiosi, discriminatori o che possano essere fonte di responsabilità dell’amministrazione. Nei rapporti con il pubblico il dipendente deve agire per soddisfare l’utente e nel pieno rispetto della riservatezza, escluse le comunicazioni trasmesse via social ove rispondano a una esigenza di carattere istituzionale. Si chiede ai dipendenti comunali di adottare un linguaggio chiaro e comprensibile, di osservare il segreto d’ufficio e che nell’utilizzo dei propri account social facciano uso della massima cautelaaffinché le proprie opinioni non siano riferibili alla pubblica amministrazione. "Il codice di comportamento - osserva l’assessore al personale, Gabriella Porcaro - si era già focalizzato sugli aspetti indicati dal Governo per la prevenzione della corruzione e i rapporti con il pubblico (trasparenza, disponibilità, correttezza e semplificazione amministrativa). Il nuovo testo è stato integrato con gli aspetti relativi al comportamento in servizio per garantire le migliori prestazioni al cittadino". Gab. Mas.