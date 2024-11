"Percorsi rivolti anche ai responsabili"

Si è tenuta mercoledì, in vista della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, una seduta della conferenza provinciale permanente convocata dal prefetto di Pisa, Maria Luisa D’Alessandro. Un evento inserito nell’ambito del protocollo "Rete provinciale per la prevenzione ed il contrasto della violenza maschile contro le donne, della violenza intrafamiliare e della violenza assistita".

Ad aprire la riunione il prefetto che ha valorizzato l’importanza della Rete sottolineandone "il costante e proficuo operato in sinergia con le forze dell’ordine e l’autorità giudiziaria". Inoltre, D’Alessandro si è soffermata sull’importanza di continuare nel percorso intrapreso, dedicando un’attenzione prioritaria alle vittime, senza però tralasciare i percorsi di uscita dalla violenza rivolti ai soggetti responsabili. Sono intervenute poi Beatrice Dani, presidente del tribunale di Pisa, e la procuratrice Teresa Angela Camelio, che hanno illustrato le principali novità normative in materia di contrasto alla violenza sulle donne e alla violenza domestica. Presenti all’iniziativa anche il questore Raffaele Gargiulo e il comandante provinciale dei carabinieri, Mauro Izzo, che si sono detti disponibili a contribuire all’attività formativa e di sensibilizzazione svolta dalle varie associazioni antiviolenza presenti sul territorio. A gennaio il prossimo incontro della Rete con l’obiettivo di continuare a diffondere la cultura del rispetto di genere, implementando, anche attraverso la sinergia e la collaborazione tra i vari attori istituzionali coinvolti, la sensibilizzazione sul tema e le forme di tutela per le vittime.