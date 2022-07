Marina di Pisa, una pecora a passeggio sul lungomare

Pisa, 21 luglio 2022 - Una pecora a passeggio sul lungomare lunedì pomeriggio a Marina. Lo raccontano i volontari del Nogra sulla pagina social. "L’ovino per fortuna, è poi entrato in un giardino in via Moriconi, probabilmente in cerca di acqua e cibo. Il proprietario dell’immobile, dopo aver dato acqua all’animale, ha segnalato alle guardie zoofile Nogra, la strana presenza".

Le guardie intervenute hanno messo la pecora in sicurezza in una gabbia, per poi trasportarla in luogo idoneo. L’animale, di circa 10 anni, è provvisto di marchio auricolare con impresso il numero identificativo. Dopo ricerche, in collaborazione con la Usl veterinaria di Pisa, è stato accertato che la pecora proviene da una stalla di un pastore nel Viterbese. Chiunque abbia notizie, "può contattarci al 347.7687762". In corso accertamenti su come abbia fatto ad arrivare a Marina di Pisa.