Palio di San Ranieri, vince Sant'Antonio. Squalificata la celeste

Pisa, 3 ottobe 2021 - Ha vinto la barca verde l’edizione 2021 del Palio di San Ranieri, al termine di una gara combattutissima che ha visto la barca rossa aggiudicarsi la seconda posizione e la barca gialla la terza. Squalificata la barca celeste che, in conseguenza del verdetto del giudice di gara, è stata retrocessa all’ultima posizione. E’ stato il Sindaco Michele Conti a consegnare il Palio nelle mani degli atleti del quartiere Sant’Antonio, vincitori di questa edizione inedita, svoltasi nel mese di ottobre a causa delle restrizioni dovute alla pandemia.

Soddisfatto l’assessore alle tradizioni della storia e dell'identità di Pisa, Filippo Bedini: «Finalmente ho visto tanta gente sui Lungarni e finalmente siamo riusciti a ripartire dopo un lungo periodo di stop forzato. Ritengo particolarmente significativo il fatto che siamo ripartiti dal Palio di San Ranieri, purtroppo spesso considerato la cenerentola fra le manifestazioni del Giugno Pisano. Come Amministrazione stiamo lavorando perché non lo sia più, cogliendo anche dei segnali positivi come la presenza di tanti giovanissimi fra i vogatori, soprattutto della barca rossa. Potevamo saltare l’anno, dando l’appuntamento al Giugno 2022 e invece abbiamo fatto di tutto per ripartire dando un segnale importante e siamo particolarmente felici di essere finalmente tornati a offrire uno spettacolo alla città»

Questi gli equipaggi che hanno gareggiato domenica:

Barca Gialla: Santi Gianluca, Grassini Andrea, Fabozzi Mirko, Marsigli Fabio, Pratesi Michele, Taddei Federico, Vito Saggese, Delcarratore Davide; Timoniere Riccardi Pellegrini. Allenatore Cini Primo.

Barca Rossa: Pioli Leonardo, Papini Gabriele, Miccoli Simone, Cavatorta Lorenzo, Figuccia Federico, Pratelli Nicola, Bellani Marco, De Pasquale Mattia, Marrocchelli Leonardo, Niola Carlotta; Montatore Ognibene Michele; Timoniere Fedeli Samuel. Allenatore Simoncini Alessandro.

Barca Verde: Mollica Alessio, Barandoni Simone, Sbrana Daniele, Del Lucchese Tommaso, Vitarelli Lapo, Rubessi Adriano, Colombini Matteo, Carmignani Tommaso, Traso Andrea; Montatore Perice Michele. Allenatore Nencini Maurizio.

Barca Celeste: Mostardi Luigi, Barbieri Mirko, Romani Luca, Giarri Emanuele, Vanni Francesco, Possenti Luca, Lorenzini Alessio, Ricci Flavio; Timoniere Ciulli Gabriele; Montatore Bellani Edoardo. Allenatori Landi Massimiliano, Foschi Massimiliano.