"Ok lotto-San Giuliano, poi valuteremo costi benefici"

"Bene l’inizio dei lavori entro giugno sul lotto di San Giuliano Terme per decongestionare il traffico sulle sue frazioni, sul resto dell’opera servirà un attento lavoro di approfondimento". Lo afferma Anna Piu (foto), coordinatrice provinciale di Sinistra italiana, parlando della Tangenziale nord est. "Abbiamo la consapevolezza - dice - della necessità di una viabilità che colleghi l’Aurelia da Madonna dell’Acqua all’ospedale di Cisanello, rispettando ambiente e paesaggio. Servirà un approfondimento studiando le criticità di tracciato in particolare nei tratti prossimi alle frazioni per dare soluzioni migliorative, utilizzando le infrastrutture esistenti, potenziandole e riqualificandole alla luce della mancanza di risorse economiche". Secondo Piu, è necessario fare un’attenta valutazione costi-benefici. E conclude: "Ci chiediamo come faccia il centrodestra a ripetere che è un’’opera strategica’ quando il Governo aveva l’opportunità di stanziare risorse inserendo un capitolo ad hoc sulla Tangenziale nord est nel fondo di coesione e sviluppo e non lo ha fatto".