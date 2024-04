Nuova casa di Comunità: presentato il progetto

Presentato ieri mattina il progetto di realizzazione della nuova Casa della Salute di San Giuliano in via Martin Luther King 10. Una nuova struttura che "andrà ad ampliare ed integrare i servizi presenti nell’edificio esistente". La nuova Casa di Comunità Spoke offrirà un insieme di servizi, anche mediante modalità di telemedicina, che comprendono assistenza medica, infermieristica, sociale in una spinta volta anche all’integrazione, socializzazione, partecipazione. L’obiettivo progettuale è stato "realizzare un’architettura che nelle forme rappresentasse una struttura sanitaria inclusiva, riferimento sanitario, sociale e di integrazione sociosanitaria per la popolazione. L’intervento prevede un finanziamento di circa 1 milione e 300 mila con fondi PNRR". All’iniziativa erano presenti: il presidente della Regione Eugenio Giani, il sindaco di San Giuliano Sergio Di Maio, la direttrice Asl Toscana nord ovest Maria Letizia Casani, la direttrice della Sds pisana Cristina Laddaga, il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, ed alcuni rappresentanti dei servizi socio-sanitari e delle associazioni di volontariato.

Giani ha sottolineato l’importanza delle Case di Comunità come presidio determinante sul territorio vista anche la presenza dei medici di famiglia che vi opereranno garantendo alla popolazione un punto di riferimento fondamentale. Solamente nella ASL Toscana nord ovest sono 29 le case della comunità sulle 77 programmate in tutta la regione. Anche Mazzeo ha voluto porre l’attenzione sulla capacità degli operatori di garantire una sanità pubblica di qualità. La nuova superficie prevista per la realizzazione della nuova Casa di Comunità è di circa 290 mq lordi e all’interno dell’ampliamento verranno ricavati 5 ambulatori medici; una sala d’attesa adeguata ai volumi di attività sanitaria svolta; spogliatoi per personale, con servizi igienici a uso esclusivo e docce; servizi igienici per gli utenti. I lavori saranno completati entro il 2025, come da direttive Pnrr.

"Che brutto scivolone da parte del sindaco Di Maio, che pur solitamente è attento a queste cose. Aver trasformato la costruzione della nuova Casa di Comunità a San Giuliano Termo in una iniziativa di propaganda per la prossima campagna elettorale. Anziché parate elettorali Giani stamani poteva fare un salto al Pronto Soccorso di Pisa per vedere il risultato delle sue scelte", commenta il consigliere regionale Diego Petrucci.