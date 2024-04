'Non siamo numeri: siamo umani', laboratorio teatrale al Circolo Alberone

Pisa, 3 aprile 2024 - Conoscere la letteratura contemporanea palestinese: umanizzare quelli che oggi sembrano solo numeri che si sommano alla conta delle vittime. “Non siamo numeri, siamo umani", questo il titolo del nuovo laboratorio teatrale gratuito a cura della Compagnia Voci Sbagliate in collaborazione con l’associazione Un Ponte Per e il Circolo Arci Alberone. Uno spazio di lavoro per riconoscere la propria e altrui umanità: corpi che si muovono nello spazio, un’esplorazione del concetto di limite, imposto o autoimposto, un utilizzo della voce come espressione di presenza nel mondo. L'esistenza di un essere umano passa per il permesso o per il riconoscimento espresso da qualcuno? Queste le tematiche che si prefigge il laboratorio che avrà inizio giovedì 4 Aprile dalle ore 20 alle 23 nelle sale del Circolo Alberone e che avrà luogo ogni settimana tutti i giovedì fino a Giugno. Non sono necessarie pregresse esperienze in campo teatrale per la partecipazione, solo presenza, impegno e tenacia. Il laboratorio sarà aperto a tutt* e prevederà una parte di training psico-fisico, esercitazioni vocali e corali e uno studio di autori e autrici palestinesi. Giugno sarà il mese che ospiterà al Circolo Alberone un Festival all’insegna della cultura palestinese venerdì 28 e sabato 29, un evento per avvicinarsi alle espressioni artistiche e culturali della Palestina tramite associazioni e collettivi che operano sul territorio pisano e non solo. L’obiettivo del laboratorio sarà quello di contribuire portando in scena uno spettacolo-reading i cui ricavati possano contribuire alla campagna promossa da Un ponte per “Acqua per Gaza” a sostegno delle organizzazioni locali palestinesi che sono in prima linea nella risposta alla crisi in corso così da rispondere con tempestività e affrontare problemi sistemici oltre a fornire sollievo immediato. Voci Sbagliate è una compagnia teatrale nata dalla collaborazione artistica del regista, drammaturgo ed attore Fabio Buonocore, e dell’attrice, clown, performer, Wilma. Con la messinscena dello spettacolo "L'asilo dei Bambini", uno spettacolo dedicato ai bambini, sul bullismo e sull'amore come ripetizione dei costrutti imparati dalla famiglia, aderisce al progetto anche l'attore Paolo Olita. Dal 2019 collaborano con una grande varietà di musicisti, cantanti ed attori, per la realizzazione di un Concerto di Teatro Canzone con musiche autoprodotte e omaggi a cantautori come Tenco, Ornella Vanoni, Cantacronache, che hanno portato nei teatri e nei locali con musica dal vivo della Toscana e dell’Emilia Romagna. M.B.