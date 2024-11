Natale M’illumino di Cascina

CASCINA

Oggi a Cascina sarà innaugurato il lungo e ricco periodo delle iniziative natalizie. Un vero e proprio viaggio tra le tradizioni, la cultura, il gusto della festa più attesa dell’anno, presentato ieri in una conferenza stampa alla presenza del sindaco Michelangelo Betti, dell’assessora al commercio e turismo Bice De Giudice e dei rappresentanti delle associazioni coinvolte.

Tantissimi e variegati sono gli eventi di "M’illumino di Cascina 2024", con appuntamenti che si succederanno fino al al 25 gennaio 2025. Musica, arte, cultura, eventi per bambini, non solo nel centro storico ma anche in chiese, pievi e circoli delle frazioni, non mancheranno tappe alla Città del Teatro, come anche l’appuntamento alla Rsa Remaggi.

"Ci tengo a ringraziare il mondo del commercio e dell’associazionismo, che hanno reso possibile la realizzazione di questo programma – ha detto il sindaco Michelangelo Betti – se il Natale è la festa della famiglia, per l’amministrazione e il tessuto sociale diventa anche festa della comunità, un calendario completo che dal centro cittadino si snoda per tutto il territorio, toccando anche le aree meno conosciute ma che caratterizzano la nostra storia. Penso, per esempio, alla chiesa di San Miniato a Marcianella".

Soddisfatta anche l’assessora Del Giudice: "la nostra rassegna si sviluppa intorno a due filoni principali – ha affermato – il primo è quello della valorizzazione dell’arte e della cultura come strumenti di divulgazione e di conoscenza delle nostre realtà e del nostro patrimonio storico-artistico; il secondo è quello delle collaborazioni, perché crediamo e puntiamo tantissimo sul dialogo con il territorio".

Sabato 30, alle 17.30, sarà accesa la luminaria in tutto il territorio comunale, grazie al supporto delle attività commerciali, si va oltre il consueto tracciato per raggiungere anche viale Comaschi, via Michelangelo, via Vagelli, parte di via Pascoli e via della Repubblica. "I commercianti del centro storico – ha aggiunto Del Giudice – hanno contribuito alla raccolta lanciata da Officina 23, InCipria, Hivaoa e Idoli, arrivandi a coinvolgere nel progetto ben 92 attività. Un numero di cui siamo felicissimi". Questo pomeriggio alle 17 alla biblioteca comunale Impastato alle 17, un momento dedicato ai bambini con la presentazione del libro "La Raccolta. I Naturotti", filastrocche per i più piccoli di Silvia Vanni, alle 17,30 la conferenza a cura del professor Marco Collareta dell’Università di Pisa "Il natale nell’arte".

