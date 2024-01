Morto contro furgone. Niente autopsia. Martedì il funerale

Niente autopsia per Gentile Ghelardi (nella foto), 67 anni, ex militare della 46esima Brigata aerea, morto sul viale D’Annunzio all’altezza del civico 19, l’11 gennaio. Il medico del 118 aveva constatato il decesso del ciclista poco dopo lo scontro con un furgone Mercedes parcheggiato (in zona vietata). Disposti invece esami sul sangue. Probabile che l’uomo abbia quindi sbandato per un malore.

Da oggi la salma sarà esposta alla Pubblica assistenza di Pisa e si presume che i funerali si terranno poi domani.