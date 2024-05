Il ministro Bernini contestata a Pisa: “Ci hanno impedito di parlare”

Pisa, 18 maggio 2024 – “Ci hanno impedito di parlare e svolgere la nostra iniziativa elettorale”. La denuncia arriva dal ministro dell'Università e della ricerca Anna Maria Bernini, duramente contestata oggi a Pisa dove era in programma un'iniziativa elettorale di Forza Italia in vista delle elezioni europee.

Ad attenderla c’erano alcune decine di giovani aderenti ai collettivi universitari e ai centri sociali cittadini, che nei giorni scorsi hanno dato vita a un accampamento pro Palestina nei giardini dell'Ateneo. Il gruppo ha raggiunto il bar dove era atteso il ministro e ha impedito ai militanti di Forza Italia di incontrarla.

"Dal 7 ottobre il Governo ha scelto di garantire a tutti la libertà di espressione senza rafforzare oltre misura i presidi di sicurezza, eppure questa nostra disponibilità al dialogo non è colta da alcune minoranze rumorose che anche oggi a Pisa ci ha impedito di parlare e di svolgere il nostro incontro programmato con i militanti", ha detto la stessa Bernini.

In base a quanto emerso, una ventina di minuti prima che il ministro dell'Università raggiungesse il bar del centro per l'incontro con i militanti, alcune decine di manifestanti, sventolando bandiere palestinesi e scandendo slogan contro Israele, hanno raggiunto il luogo dell'iniziativa strappando una delle bandiere di Forza Italia appesa al dehor esterno dove avrebbe dovuto svolgersi l'appuntamento elettorale. Quando Anna Maria Bernini è arrivata, è riuscita a entrare nel locale sostando per qualche minuto sulla soglia del pubblico esercizio protetta da un cordone di poliziotti e carabinieri per ascoltare gli slogan studenteschi, prima di poter incontrare i cronisti insieme ad alcuni dirigenti locali del partito, mentre i militanti arrivati per ascoltarla si sono allontanati.

"Noi garantiamo a tutti la libertà di manifestare e abbiamo il dovere di ascoltare le loro richieste - ha detto poi Bernini - anche se non ho capito bene che tipo di dialogo questi ragazzi volessero instaurare visto che non sono disposti ad ascoltare le ragioni degli altri. Io penso, e l'ho ripetuto molte volte in questi mesi, che le università debbano essere un luogo di inclusione e non di boicottaggio perché un conto è il giudizio sul governo di Israele e un altro è colpire la popolazione israeliana e le sue università".

"L'iniziativa era prevista in un bar del centro storico di Pisa - sottolinea il coordinatore regionale di Forza Italia, Marco Stella -. Quando siamo arrivati, abbiamo trovato decine di studenti con tamburi e bandiere palestinesi che, con il loro fare minaccioso, hanno impedito a simpatizzanti e iscritti di entrare nei locali. Questa è la sinistra che parla di libertà di espressione, e che impedisce con le minacce lo svolgimento di iniziative elettorali, mentre nelle università italiane il ministro Bernini consente il libero dibattito su qualunque tema. Come diceva il presidente Berlusconi, questa è la differenza tra noi e loro".

"Un nostro dirigente, il coordinatore provinciale Lorenzo Paladini - ha aggiunto Stella - è stato addirittura spintonato e buttato in terra. Siamo preoccupati per questo clima di intolleranza e di violenza, che viene fomentato, in particolare in Toscana dalle forze di sinistra. Ci aspettiamo una condanna unanime di tutti questi gesti che avvelenano il clima politico e il dibattito".