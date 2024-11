Migliorare la gestione di pazienti cardiovascolari: arriva il nuovo master alla Sant'Anna

Pisa, 15 novembre 2024 - Un percorso di alta formazione innovativo promosso dalla Scuola Superiore Sant'Anna in collaborazione con Monasterio, dedicato alle professioni sanitarie, in grado di offrire una formazione interdisciplinare e interattiva, per migliorare le competenze e le conoscenze nella gestione clinica delle patologie cardiovascolari: è il nuovo master universitario di primo livello in “Patient Care nelle aree cardiologiche, cardioanestesiologiche e cardiochirurgiche” su tutto l’arco della vita del paziente, dall’età neonatale a quella dei “grandi anziani”.

Il master universitario di primo livello è destinato a professionisti sanitari che intendono consolidare e certificare le competenze nella gestione della persona con patologia cardiovascolare e ha ricevuto il patrocinio della Società Italiana di Cardiologia e dell’Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri. Le iscrizioni, già aperte, si chiuderanno il 16 gennaio 2025; l’inizio delle attività didattiche è fissato a marzo 2025. Possono presentare domanda le laureate e i laureati nelle seguenti discipline: Professioni Sanitarie Infermieristiche e Professioni Sanitarie Ostetriche, Professioni sanitarie della riabilitazione-fisioterapia, Professioni sanitarie tecniche, Professioni sanitarie della riabilitazione. Ulteriori precisazioni su chi può presentare domanda sono indicate nel bando.

Il programma accompagnerà i professionisti lungo tutte le fasi del percorso di cura del paziente, sia pediatrico, sia adulto, approfondendo aspetti assistenziali, etici, sociali e di sostenibilità. I partecipanti acquisiranno strumenti e metodologie per rispondere in modo trasversale e mirato alle necessità dei pazienti, con un’attenzione particolare rivolta agli aspetti pratici e teorici che caratterizzano il settore della cardiologia, della cardioanestesiologia e della cardiochirurgia.

Il nuovo Master universitario risponde anche alle esigenze di certificazione delle competenze specifiche per i professionisti sanitari che operano nell’ambito cardiovascolare. Le società scientifiche a livello mondiale sottolineano da tempo l’importanza di un curriculum con adeguate specializzazioni e questo percorso formativo rappresenta una risposta concreta per garantire standard elevati di assistenza e professionalità. Attraverso un programma che integra teoria e pratica, con tirocini formativi presso la Monasterio e negli ospedali gemellati in Italia, i partecipanti potranno acquisire conoscenze aggiornate e complete, in linea con le necessità dei pazienti e con l’organizzazione del settore sanitario.

“L’offerta formativa della Scuola Superiore Sant’Anna in ambito biomedico si allarga all’ambito delle Scienze infermieristiche grazie alla stretta collaborazione con Monasterio, oltre che con altri Centri nazionali di assoluta rilevanza”, commenta Michele Emdin, cardiologo, coordinatore del Centro di ricerca interdisciplinare in Health Science della Scuola Superiore Sant'Anna e Direttore del Dipartimento Cardio Toracico della Monasterio, nella Direzione Sanitaria del Master.

“Da anni in Monasterio – spiega Stefania Baratta, dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche e della riabilitazione aziendale di Monasterio - ci occupiamo di piccoli e grandi cuori, abbiamo percorso tanta strada per migliorare l'assistenza dei nostri pazienti. L'idea di metter a frutto la nostra esperienza e la nostra competenza è sempre stato un sogno. Oggi, con la Scuola Superiore Sant'Anna, abbiamo un percorso specialistico con formazione integrata tra profili, su tutto il percorso clinico e assistenziale, dalla nascita del neonato affetto da cardiopatie congenite, all'adulto con altre patologie. Setting specifici e aree critiche dei nostri ospedali ospiteranno i discenti per i tirocini a completamento di una formazione che valorizza le competenze e declina il futuro basandosi su nuovi strumenti e modalità comunicative per essere sempre ‘più vicini’ ai nostri piccoli e grandi pazienti e ai loro cari”.

“Si tratta di un percorso di formazione importante – aggiunge Angela Durante, ricercatrice di Monasterio e della Scuola Superiore Sant'Anna, nella Direzione Sanitaria del Master – dedicato ai professionisti sanitari caratterizzato da collaborazioni cliniche e scientifiche nazionali ed internazionali”.

Per ulteriori informazioni e dettagli sul programma e sulle modalità di iscrizione, è possibile contattare la Scuola Superiore Sant’Anna al seguente indirizzo: [email protected]