Mercatino di Natale per costruire scuole in Etiopia

Sabato 30 novembre (10-13 e 15-19.30) e domenica primo dicembre (15-19.30) nei locali della parrocchia di Santo Stefano in via Santo Stefano a Pisa, si terrà la vendita straordinaria di beneficenza. Oggetti da regalo, artigianato artistico, porcellane, argenteria e abbigliamento vintage a prezzi irrinunciabili. Sarà offerto un brindisi a chi visiterà questo mercatino solidale. Il ricavato della vendita sarà devoluto alla costruzione della scuola nel villaggio di Gununo in Etiopia, uno dei progetti dedicati alla memoria della piccola Marianeve. Un’iniziativa organizzata dal Gruppo Missioni in Africa (Gma).

Un’occasione per stare iniseme e per fare beneficenza. Sono molte le scuole già realizzate nel nome della dolcissima Marianeve. Wasserà, Bitena, Mayo Koyo (qui anche la biblioteca), Taba Sabore e Bukema che è stata inaugurata proprio tre giorni fa.

La bimba morì il 2 dicembre di 8 anni fa. E, per quel giorno, lunedì prossimo, si svolgerà una messa in sua memoria al chiesino di San Lazzaro in via L. Bianchi (Parrocchia di Santo Stefano).

Gma è "un organismo composto da laici volontari che si ispirano a valori umani universali di solidarietà". Fin dalla sua nascita, nel 1972, il Gma si ispira nella sua operosità, al carisma del Beato padre Lodovico Pavoni, fondatore della Congregazione dei Religiosi Pavoniani. L’intervento Formativo ed educativo del Gma in Africa e in Italia, è rivolto prevalentemente a favore di minori poveri e comunque vulnerabili, con l’impegno di diffondere una cultura di solidarietà, di giustizia, di pace.