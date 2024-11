Memorial Saverio Masi In marcia per Uildm

Per la diciottesima edizione torna il Memorial Saverio Masi, dedicato al ricordo del vigile del fuoco scomparso nel 2006 in seguito a un incidente sul lavoro attraverso un’azione di beneficenza. Il comando provinciale dei vigili del fuoco di Pisa e il gruppo sportivo di canottaggio Billi-Masi, insieme alla Uisp, hanno presentato l’iniziativa attraverso una camminata non competitiva, inclusiva e aperta a tutti domani, domenica 24 novembre alle 9,30. Il comandante dei vigili del fuoco di Pisa Nicola Ciannelli ha introdotto così l’iniziativa: "Siamo orgogliosi di far parte di questa manifestazione, ormai una tradizione pisana - dichiara Ciannelli -. E’ l’occasione per ricordare un collega e godere anche delle bellezze della città di Pisa, nonché un’occasione di riflessione perché in questi momenti si ha il dovere di pensare agli altri. Il ricordo del nostro collega Masi andrà, con la nostra raccolta fondi, in favore della Uildm ed è un modo per tenerlo sempre con noi".

L’ente scelto come beneficiario del ricavato infatti sarà la sezione pisana dell’Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare (Uildm), che lavora per favorire l’integrazione sociale, la qualità della vita e per combattere ogni forma di discriminazione riguardanti le persone che hanno una disabilità causata da malattie neuromuscolari. Il suo vicepresidente Angelo Giuntinelli, ha visto di buon grado l’iniziativa: "Per noi è stata una manna dal cielo perché la fisioterapia è sempre stata un elemento, per la nostra associazione, importantissimo - dichiara Giuntinelli -. Abbiamo sempre provveduto con manifestazioni ad autofinanziarci facendo dei progetti che permettano di aiutare chi soffre di distrofia muscolare. Ringraziamo tutti per essersi rimboccati le maniche e permetterci di poter usufruire del ricavato di questo evento".

La camminata di quest’anno conferma il percorso già fatto nella scorsa edizione, e prevede dunque il passaggio sulle Mura di Pisa e dall’Orto Botanico dell’Università di Pisa grazie alla rinnovata collaborazione con le due realtà cittadine. Il programma prevede la partenza in gruppi scaglionati prevista per le 9:30 di domani dalla sede centrale del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Pisa, con ingresso da Viale delle Piagge. Il percorso terminerà facendo rientro in caserma costeggiando i lungarni. Per partecipare è sufficiente versare la quota di iscrizione di 5 euro al negozio Redrunning (Lungarno Gambacorti, 16), oppure in uno dei due stand che verranno allestiti oggi dalle 10 alle 19: uno sarà in Borgo Stretto accanto alla Chiesa di San Michele in Borgo; l’altro all’interno del centro commerciale Pisanova.

Mic. Buf.