"Mediterraneo (Poe)Sia" Viaggio a quattro mani

Storie e amicizia che si intrecciano nelle opere di due autori: la biblioteca comunale Sms ospiterà oggi pomeriggio alle 17,45 i poeti Roberto Crinò e Vincenzo Mirra con il reading performativo "Mediterraneo (Poe)Sia. Canti e cammini di Mare Nostro".

La collaborazione tra i due autori, già avviata con successo questa estate con un progetto di poesia e musica, insieme ai maestri Davide Lopes e Armando Fiore, che li ha visti protagonisti a Marettimo, Marsala, Palermo, e più recentemente a Lecce, vedrà ora anche Pisa, città nella quale Mirra vive e lavora da molti anni, come scenario delle letture tratte dai loro ultimi lavori editi: "Ogni felicità sui vostri cammini" (Crinò, Spazio Cultura Edizioni, 2024) e "Ventuno canti" (Mirra, Edizioni Ensemble, 2024). Il tema comune su cui gli autori hanno costruito il loro incontro di poesia recitativa riguarda lo svolgersi dell’esperienza umana, tra cadute e slanci, tra approdi e naufragi, tra memoria di radici e di passato e prospettive di nuovi cammini e di futuro, il tutto attraverso la metafora del mare e del viaggio. Il risultato è una mappatura esistenziale come paradigma testamentario e generativo di esperienze, saperi, prospettive, trame, cadute e rinascite, nel continuo fluire e persistere di ciò che ci ha preceduti e di ciò che ci seguirà. Le letture poetiche saranno accompagnate daintervento di live painting dell’artista Nicole Pardini, e da riflessioni sui testi a cura di Marica Gervasio, formatrice e life coach, che al termine del reading condurrà un esercizio di visualizzazione guidata coinvolgendo il pubblico in sala.

A.A.