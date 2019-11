Pisa, 16 novembre 2019 - Nemmeno il tempo di tirare il fiato che il maltempo torna a minacciare la Toscana. Scatta l'ennesima allerta meteo degli ultimi giorni. Dopo il maltempo dei giorni scorsi questa volta il vortice depressionario arriva dalla Sardegna e si dirige verso est-nordest, quindi punta su Lazio, Toscana, Emilia Romagna e Triveneto. In Toscana è già partita l'allerta arancione (di peggio c'è solo quella rossa) per il rischio di forti temporali, di rischio idrogeologico e idraulico (frane e esondazioni) e di vento forte. Allerta che è prevista dalle 18 di sabato 16 novembre alla giornata di domenica 17 (alle 12 o a mezzanotte a seconda delle zone interessate) e che riguarda praticamente tutta la regione

A Pisa preoccupa la situazione dell'Arno. "Abbiamo appena terminato una riunione operativa in Prefettura - ha detto il sindaco Michele Conti - stiamo monitorando le possibili criticità conseguenti all’allerta meteo arancione diramata per rischio idraulico, riferita al fiume Arno. I modelli della Protezione Civile prevedono che Pisa sarà raggiunta da una probabile ondata di piena per il pomeriggio di domenica, intorno alle 19. Domattina alle 6 ci sarà un’altra riunione, durante la quale decideremo se mettere in atto il piano della protezione civile per fronteggiare l’eventuale emergenza che si potrà verificare in base ai cumulati di pioggia che si verificheranno stanotte”.