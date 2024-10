Madre e figlio soccorsi. Resta ferito un vigile urbano

Momenti di tensione nel pomeriggio di ieri in via Battelli, a Pisa, per madre e figlio in stato di agitazione che sono stati soccorsi in casa e portati in ospedale.

Una situazione che - sentendo le persone che abitano vicine - andava avanti da giorni e che ieri è arrivata al culmine obbligando i sanitari a intervenire. Sul posto, intorno alle 17 di ieri, sono arrivate diverse squadre dei vigili del fuoco, due ambulanze e pattuglie della polizia municipale. Un via vai di sirene e mezzi che hanno allertato i residenti e anche i passanti che venivano fermati per permettere agli operatori di mettere in sicurezza l’area e le persone.

La strada è stata chiusa per consentire i vari interventi non facili. Molti i passanti che si sono fermati per capire che cosa stesse succedendo. Madre e figlio sono stati trasportati in ospedale perché in uno stato di profonda agitazione.

Durante le operazioni, anche un vigile urbano è rimasto ferito ed è stato necessario l’intervento di una terza ambulanza per le cure del caso.

Madre e figlio sono stati condotti al policlinico dove saranno trattenuti per essere tranquillizzati. Secondo quanto hanno spiegato i vicini di casa, la loro è una situazione purtroppo conosciuta, in questi ultimi giorni sarebbe peggiorata portando all’intervento del 118, la cui centrale ha inviato sul posto due mezzi con sanitari a bordo per la gestione dell’emergenza.