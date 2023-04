L’opera lirica va a scuola Sarà grande show al Verdi

di Ilaria Vallerini

La musica lirica è entrata nelle vita di 684 bambini ed è riuscita a rapirli ed emozionarli. Alcuni al primo ascolto si sono addirittura commossi. C’è chi ha regalato una letterina ai maestri con scritto "La musica lirica è bellissima". Sta lasciando il segno il progetto ‘Officina Teatro. Piccoli artigiani all’Opera’ entrato in alcune scuole primarie e secondarie cittadine, promosso dal Teatro di Pisa e ideato dal soprano Elisa Benadduce, in collaborazione con il regista Lorenzo Giossi, fondatore di EcoTeatro, grazie al sostegno della Fondazione Pisa e al patrocinio del Comune di Pisa con l’Assessorato all’Istruzione e alla Disabilità. Questa prima edizione, iniziata nel dicembre 2022, ha coinvolto cinque Istituti Comprensivi pisani (Gamerra, Fibonacci, Toniolo, Galilei e Tongiorgi) e culminerà con la messa in scena il 30 e 31 maggio e il 1° giugno al Teatro Verdi della "Bottega di Figaro", versione riscritta e ridimensionata per la platea degli studenti del Barbiere di Siviglia di Gioacchino Rossini (1792-1868). Si tratta della prima assoluta di una mini-Opera prodotta e allestita interamente dal Teatro e dalle sue maestranze con il proprio "pubblico del futuro" nella parte del coro. Allo scopo di raccogliere e trasmettere questo patrimonio è nato un Sussidiario illustrato dove, con testi, illustrazioni ed esercizi, i bambini sono guidati alla scoperta della Storia dell’Opera. Abbinata alla messa in scena vera e propria è prevista una mostra di disegni, costumi e maquettes realizzati dai bambini durante i laboratori sui mestieri del teatro. "E’ grazie a queste attività che i piccoli studenti hanno scoperto il mondo che si muove dietro al palcoscenico per conoscere dal vivo il processo di produzione di un’opera lirica", spiega Patrizia Paoletti Tangheroni, presidente Fondazione Teatro di Pisa, "consentendo loro di valutare le proprie inclinazioni per la scelta dei successivi percorsi di studio e di formazione".

Il Verdi di Pisa è tra i primi teatri in Italia ad aver abbracciato il progetto proposto da EcoTeatro e OfficinaTeatro che, in considerazione dell’enorme successo e dei concreti risultati conseguiti, per l’anno scolastico 2023-2024 avrà una seconda edizione estesa anche ad altri Istituti. Il progetto è stato presentato ieri al Teatro Verdi da Patrizia Paoletti Tangheroni, presidente Fondazione Teatro di Pisa, Maurizio Sbrana, Fondazione Pisa, Sandra Munno, assessore Istruzione e Disabilità Comune di Pisa, Manuela Papi, area produzione e attività formative Fondazione Teatro di Pisa, Lorenzo Giossi (EcoTeatro), e Elisa Benadduce (Officina Teatro).