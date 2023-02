La pisana Zerynth lancia la piattaforma che supporta le aziende nella digitalizzazione

I fondatori di Zerynth

Pisa, 22 febbraio 2023 – Dopo il balzo dell’anno appena trascorso (+4%), anche nel corso del 2023 quasi la metà delle imprese italiane ha posto tra gli obiettivi l’incremento degli investimenti in ICT (+2,1%), segno che la trasformazione digitale dei processi è vista dai principali stakeholder come la chiave per aumentare la propria competitività e resilienza. Internet of Things e Intelligenza Artificiale saranno sempre più protagonisti di questa transizione, abilitando il cambio di paradigma soprattutto nella manifattura discreta e di processo. Per supportare la digitalizzazione dei processi produttivi e per consentire alle aziende il controllo totale degli asset nel rispetto degli standard di sicurezza industriali, Zerynth rende disponibile la Zerynth Industrial IoT & AI Platform, una nuova piattaforma contenente applicazioni IoT basate sull’AI che permette di gestire in modo unificato l’intera Fabbrica 4.0, dal telecontrollo dei macchinari fino al tracciamento degli ordini.

Accessibile direttamente da web, la rinnovata Zerynth Industrial IoT & AI Platform abilita la convergenza tra le tecnologie e piattaforme informatiche (IT) e le tecnologie legate all’automazione e il controllo dei macchinari (OT) permettendo una visione olistica dell’azienda. Con la Zerynth Industrial IoT & AI Platform è possibile connettere in sole 3 ore e in modalità plug and play l’intera fabbrica (macchinari moderni, legacy, produttivi, ausiliari e quadri elettrici) in un’unica vista d’insieme e integrare i principali sistemi IT (business intelligence, ERP, software MES). La piattaforma consente inoltre di accedere ad una raccolta di app preconfigurate, ciascuna deputata ad assolvere una specifica funzione nel “sistema fabbrica”. Il portale "IoT & AI di Zerynth" consente, tramite le sue app intelligenti, di gestire real-time tutti i processi e gli asset propri di una ambiente manifatturiero e rappresenta un supporto fondamentale nel prendere decisioni strategiche in modalità data driven, ovvero sulla base di dati reali e aggiornati.

“Il monitoraggio e l’analisi delle performance di ogni aspetto delle moderne fabbriche sono prerogative di tutte le aziende, in quanto conoscere a fondo l’andamento dei consumi, i costi operativi, i tempi e le modalità per una manutenzione preventiva/predittiva e tracciare l’avanzamento della produzione rappresentano le fondamenta di una gestione efficiente delle risorse” afferma Daniele Mazzei, Chief Product Officer di Zerynth. “Da una parte le imprese del manifatturiero che si occupano di processi produttivi discreti a medio e alto volume sono particolarmente sensibili al tema della produttività e al rispetto di KPI e degli indicatori di efficacia dell’impianto secondo i parametri di produttività OEE. Dall’altra, gli stabilimenti produttivi e le imprese di servizi hanno necessità di comprendere il quadro generale del sistema fabbrica in ogni dettaglio per sviluppare una strategia di successo. Purtroppo, non sempre possiedono la preparazione e le competenze IT necessarie per sviluppare un’architettura IoT efficiente. Il nuovo portale Zerynth Industrial IoT & AI Platform è una risposta a questo problema e consente alle aziende di compiere un netto scatto in competitività senza alcuno sforzo”.

Il nuovo portale Zerynth Industrial IoT & AI Platform si rivela facile da integrare nei sistemi e nei macchinari già presenti in fabbrica, è scalabile, intuitivo da utilizzare e ricco di funzionalità di data analytics facilmente accessibili anche agli utenti meno esperti. Le app sono organizzate secondo diversi livelli di accesso, a seconda del tipo di macchinario e di attività che si intende tenere sotto controllo. Le App “Machines”, “Consumption” e “Maintenance” consentono di avere una visione olistica degli stabilimenti e di visualizzare, monitorare e gestire da remoto macchine ed asset connessi (livello OT), registrando consumi energetici e stato operativo e notificando gli interventi di manutenzione consigliati per prevenire il downtime (predictive maintenance). La Zerynth IoT & AI Platform offre inoltre un servizio integrato di storage dei dati ottimizzato per time-series e dispositivi IoT, un tool di gestione e archiviazione della reportistica periodica in pdf e un sistema di connettori per l’integrazione con strumenti di BI, ERP e MES presenti in azienda (livello IT).

La app “Productivity” si rivolge in particolare a quelle aziende che devono analizzare costantemente i parametri della produttività (tempo ciclo, qualità, disponibilità, OEE), tipicamente industrie del manifatturiero. La app “Control” abilita la comunicazione bi-direzionale con le macchine al fine di invio da remoto di configurazioni o istruzioni (ricette). Inoltre la app “Work Orders” completa l’outlook sulla Fabbrica 4.0 con grazie al monitoraggio e tracciamento degli ordini di lavoro con e senza supporto di interfaccia operatore. Inoltre, il portale è completamente personalizzabile grazie alla disponibilità delle “Custom app”, tool di dashboard personalizzate create tramite editor Grafana e interfaccia SQL. In questo modo, Zerynth risponde alle sempre più crescenti esigenze di servitizzazione e offre ai costruttori di macchine e dispositivi la possibilità di integrare la piattaforma di IoT app di Zerynth nell’offerta di servizi per i propri clienti e utilizzatori finali.