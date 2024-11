La comicità surreale e nichilista di Andrea Cosentino sul palco del Teatro Nuovo

P isa, 5 novembre 2024 - Comicità, caos e nichilismo: sono questi alcuni degli ingredienti dello spettacolo “Kotekino Riff” di e con Andrea Cosentino, noto attore, autore, comico e studioso di teatro, Premio speciale Ubu 2018 (considerato il riconoscimento più importante di teatro in Italia), che andrà in scena sul palco del Teatro Nuovo di Pisa, Piazza della Stazione 16, sabato 9 novembre alle ore 21. Un nuovo e imperdibile appuntamento della stagione "Rivoluzioni Teatrali" prodotta da Teatro Nuovo - Binario Vivo APS con la direzione artistica di Carlo Scorrano e sostenuta da Fondazione Pisa, Soci Coop e Unicoop Firenze. Partendo dalla struttura del precedente “Esercizi di rianimazione”, Cosentino, con le musiche dal vivo di Pietro Borsò, dà vita a un’esercitazione comica sulla praticabilità della scena, attraverso danze scomposte, ritmo e musica.

L’attore porta sul palco tecniche comiche che egli stesso definisce appartenenti a una “clownerie nichilista”: stringe fra le mani due oggetti senza vita o storia e li vivifica in personaggi che interagiscono, attraverso modulazioni vocali parodistiche che si attaccano a drammaturgie serrate, brevissime. Alcune gag vengono addirittura interrotte, mostrate al pubblico e subito negate, altre tornano durante lo spettacolo con sviluppi diversi. “Sempre di più penso al mio sviluppo artistico non come ad una serie di spettacoli più o meno riusciti – spiega l’artista – , ma come alla costruzione della mia identità, attoriale e autoriale assieme. Un po’ comico dell’arte, che si porta dietro le sue maschere e i suoi lazzi migliori, un po’ jazzista che lavora a trovare il suo suono e il suo stile. Riconoscibile e inimitabile Kotekino Riff vuole essere il mio gioco a togliere di mezzo l’opera – aggiunge Cosentino – , un coito caotico di sketch interrotti, una roulette russa di gag sull’idiozia, un fluire sincopato di danze scomposte, monologhi surreali e musica. Una esercitazione comica sulla praticabilità della scena, sulla fattibilità dei gesti, sull’abitabilità dei corpi, sulla dicibilità delle storie. Creare aspettative e negarle, fino a mettere in crisi il ruolo di attore e spettatore dove il miglior spettacolo teatrale è il programma di una festa”, conclude Cosentino.

“Kotekino Riff” ha come supervisore dinamico Andrea Virgilio Franceschi, assistente Dina Giuseppetti ed è una produzione esecutiva di Cranpi con il sostegno di MiC - Ministero della Cultura. All'evento sarà associato l'aperitivo a teatro organizzato da Ghost Kitchen Pisa dalle ore 19 alle 20. Per partecipare all’aperitivo, in attesa dello spettacolo (costo 12 euro), è necessario prenotare al numero 3463633201, telefono o whatsapp.

Informazioni. Prevendite online su www.ciaotickets.com mentre il botteghino del Teatro Nuovo, Piazza della Stazione, 16 Pisa, è aperto martedì dalle 10 alle 13 e giovedì dalle 15 alle 19. Biglietto intero 15 euro, convenzionati 13 euro studenti e docenti Università di Pisa 10 euro. Gratis bambini/e sotto i 10 anni. E-mail: [email protected], tel: 3923233535, sito web: www.teatronuovopisa.it Per partecipare agli eventi del Teatro Nuovo è richiesta la tessera annuale di Binario Vivo APS, al costo di 3 euro.