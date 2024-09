La 5G si incontra a 31 anni dalla maturità

Cascina, 24 settembre 2024 - L'emozione nel ritrovarsi a più di tre decenni dal diploma. La 5G, dell'indirizzo di ragioneria programmatori, dell'Istituto Superiore Antonio Pesenti di Cascina, ha celebrato i 31 anni dalla maturità, conseguita nel corso dell'anno scolastico 1992-1993. L'iniziativa è partita nei mesi scorsi da una ex alunna, Raffaella, che si è adoperata rintracciando i suoi vecchi compagni di classe tra numeri in rubrica e social. Gli ex studenti sono riusciti a ritrovarsi tutti quanti, coinvolgendo nell'idea anche i rispettivi professori e le rispettive professoresse che hanno fatto parte del loro percorso di studi.

Dopo una prima cena tenutasi sabato 1 giugno a Pisa, a cui ha partecipato solo parte della classe e del consiglio docenti, gli ex maturandi hanno deciso di celebrare ulteriormente questo traguardo fissando una nuova data per una nuova cena, questa volta sabato 21 settembre. Come location per la festa è stata scelta la pizzeria Il Coyote a Caprona. Gli ex studenti, in compagnia dei loro professori, hanno ricordato con tanto affetto e con qualche risata gli aneddoti avvenuti tra i banchi di scuola, alla quale rimarranno legati per sempre. La serata si è conclusa con la torta offerta da Marco, altro ex alunno, titolare della pasticceria Al Dolcemente.