Kinzica, Artemisia e Galileo: "Ti presento Pisa", ci siamo. In regalo domani ai lettori

PISA

Da Galileo Galilei ad Artemisia Gentileschi, da Kinzica de’ Sismondi a Leonardo Fibonacci. Sono alcuni dei personaggi raccontati nel libro "Ti presento Pisa" (Pacini Editore) scritto da Antonia Casini e Donatella Puliga, che domani sarà distribuito in abbinamento gratuito con "La Nazione" nelle edicole di Pisa e di tutta la provincia (si consiglia la prenotazione). Un’iniziativa per i lettori de La Nazione per festeggiare i 165 anni del quotidiano.

Ad accompagnare la narrazione le illustrazioni di Sara Franci, che guidano i lettori in questo viaggio alla (ri)scoperta di Pisa attraverso luoghi e personaggi che ne hanno segnato la storia. "Disegnare queste tavole è stata un’occasione per riscoprire la città - spiega l’illustratrice -, e raccontarla a mia volta mettendo al centro i personaggi che l’hanno vissuta: ho cercato di cogliere in ogni tavola l’aspetto più umano della storia, perché sono le persone alla fine a superare tempo e spazio con il loro carattere". E oltre a fare da supporto alla trama, anche i disegni raccontano storie. "Una delle prime tavole raffigura l’incontro tra il mare e l’Arno, impersonati da un drago e una donna che si incontrano su una sorta di palcoscenico. Questo disegno è un richiamo alla copertina - osserva Franci - e quindi all’intera collana ‘Ti presento’".

E per quanto riguarda la scelta di una donna a impersonare il fiume, Franci aggiunge che "non è casuale, l’idea era proprio quella di raccontare la storia della città anche in chiave femminile". Da qui la centralità nel libro dei personaggi femminili, come Artemisia e Kinzica. Quest’ultima, secondo la tradizione, svegliò i suoi concittadini facendo suonare le campane e salvandoli dall’invasione dei saraceni. Tra le tavole più care all’illustratrice anche quella di Galileo, ispirata al murale di Ozmo, "un richiamo alle opere d’arte moderna che rappresenta appieno il senso del volume".

Sara Franci vive e lavora a Firenze come illustratrice e autrice. Ha scritto e illustrato "I tuoi sogni sono stelle" (Ape Junior 2020) e "Piccolo Buio" (Pacini Editore 2018). Ha curato con le sue illustrazioni l’intera collana "Ti presento" (Pacini Editore), "Firenze tra mummie, mostri, fantasmi e creature preistoriche" (Edifir 2023), "Sandrino e i tre piccoli gnomi" (Pacini 2020).

Stefania Tavella