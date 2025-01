Tetto in fiamme, tre appartamenti inagibili a Castellina Marittima

Castellina Marittima (Pisa), 20 gennaio 2025 – Incendio a Castellina Marittima nella tarda serata di domenica, intorno alle 23. Quando i vigili del fuoco sono arrivati sul posto, in via del Commercio, l'incendio era già in fase avanzata aveva interessato il sottotetto e circa metà del solaio di copertura. Sulla porzione a sud del tetto era presente un impianto fotovoltaico in parte coinvolto nell'incendio.

La squadra dei vigili del fuoco di Pisa, con due mezzi antincendio e l’ausilio dell’autoscala proveniente dalla sede centrale, ha spento le fiamme e messo in sicurezza i luoghi. In supporto al comando di Pisa anche una squadra proveniente dal distaccamento di Cecina. L'edificio di due piani fuori terra è composto da tre appartamenti che sono stati dichiarati inagibili. Nessuna persona ferita. Restano ancora da chiarire le cause dell’incendio.