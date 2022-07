Incendio a Filettole, situazione sotto controllo all'80%

Pisa, 23 luglio 2022 - A distanza di alcuni giorni dallo scoppio del terribile rogo che ha colpito Filettole (sono bruciati circa 92 ettari di bosco), l'incendio si può dire sotto controllo per l'80%. Sono partite anche le operazioni di bonifica sul restante 20%. Prosegue il presidio dei vigili del fuoco e volontari in piazza Allende, presidiato anche dal sindaco Massimiliano Angori, con le assessore alla Protezione Civile Sara Giannotti e al Volontariato Mina Canarini, che ha visto la costante collaborazione con il Circolo Arci A. Bartalini per quanto concerne il rifocillamento delle squadre in campo. "Continuano ad essere attive 4 squadre antincendio, con 14 volontari, e la presenza del direttore delle operazioni, il tutto coordinato egregiamente dalla Regione Toscana a cui voglio esprimere i più sentiti ringraziamenti" afferma il primo cittadino. "La sorveglianza attiva in presenza con volontari AIB proseguirà per l'intero weekend - aggiunge - anche con operatori specializzati forestali della Comunità Montana Valdicecina, coordinati dalla Regione Toscana. Rimarrà a disposizione l'elicottero che si alzerà a comando, alla vista eventuale di fumo o fiamma, poiché adesso sono da attenzionare riprese di fiamma al confine con l'area illesa dal fuoco. Dopo le prime fasi concitate di martedì pomeriggio in cui la localizzazione del rogo, in alcune segnalazioni di cittadini, sembrava lambire Ripafratta, i vigili del fuoco e tutto il sistema della macchina regionale AIB sono intervenuti tempestivamente, rinforzando con mezzi aerei e Canadair già da mercoledì scorso le azioni di spegnimento. Instancabile e sempre presente anche la macchina del volontariato locale e dei Comuni limitrofi, del Lungomonte Pisano, ma anche delle istituzioni più lontane, come il Comando dei VVF di Genova, che hanno inviato mezzi, uomini e tecnologie e ci hanno permesso di riportare la situazione sotto controllo. Sempre presente anche il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Pisa che, tra le altre cose, si è coordinato egregiamente con il Comando di Genova". "Non finiremo mai di dire grazie a tutti - conclude Angori -. Ci adopereremo pertanto già dai prossimi giorni sia a seguire le fasi del ripristino della situazione sul territorio per i danni provocati dall'incendio, sia a mettere a punto un momento corale di ringraziamento, con il supporto delle nostre associazioni locali, per tutta la frazione filettolina che ha reagito al meglio, e per tutti coloro che ci hanno supportato in questi momenti drammatici, ma forieri di un senso forte di comunità e di voglia di ripartenza".