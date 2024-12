Il Natale è tradizione: i doni in legno di Enrico Della Rosa tornano al Santa Chiara

Pisa, 20 dicembre 2024 – Trottole di ogni colore, ciascuna unica nel suo genere di rocambolesca piroetta su sé stessa. Uno spasso per i bambini, piccoli e grandi. Sono alcuni dei doni che anche per il Natale 2024 Enrico Della Rosa, guardia giurata dell’Ospedale Santa Chiara, ha portato ai piccoli pazienti della Pediatria, dell'Oncoematologia pediatrica e del percorso Labiopalatoschisi.

Animaletti semoventi in legno ma anche in forma di portachiavi, di ciondoli di catenine o come decorazioni da appendere all’albero di Natale. Gufi, civette, scoiattoli, dinosauri, ricci, cagnolini, canguri. E c’è un’altra novità, quest’anno, oltre alle trottole. Agli animali si sono aggiunti infatti anche tanti bambini stilizzati, sempre in legno, da incastrare a mo' di costruzioni in fila indiana o uno sopra l’altro. Un gioco di precisione ed equilibrio che rilassa e diverte.

È diventata una missione, oltreché una vera passione, questa che anima Enrico che ogni giorno, dopo il lavoro, si dedica al suo hobby per ore ed ore, in modo da fare in tempo e arrivare puntuale con le consegne nei reparti in occasione delle festività di Natale e Pasqua. E anche quest’anno ha regalato un sorriso ai piccoli ricoverati e ai loro genitori, accolto come sempre con affetto e riconoscenza dagli operatori sanitari che hanno preso in consegna i regali.