Giovani e lavoro, stanziati 40mila euro per incentivare la formazione professionale

Pisa, 27 giugno 2022 - La Camera di Commercio di Pisa apre ai giovani e alle imprese. Stanziati ulteriori 40mila euro destinati alle imprese e soggetti REA della provincia di Pisa che intendono ospitare studenti in tirocinio o che realizzeranno per loro Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento (Pcto). Queste risorse sono volte ad incentivare l'inserimento di studenti con i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e di giovani provenienti dalla formazione professionale, dagli Istituti Tecnici Superiori e dall'Università con i tirocini nelle imprese della provincia di Pisa. Posticipato, inoltre, al prossimo 30 luglio il termine ultimo per candidarsi al 17esimo "Premio Innovazione". Un'iniziativa promossa dalla Camera di Commercio di Pisa e dedicata alle imprese che si sono contraddistinte per la capacità di investire in innovazione e capitale umano.

Voucher alternanza orientamento: ecco come riceverlo

Le richieste di voucher possono già essere trasmesse in modalità telematica e firma digitale mediante lo sportello on line "Contributi alle imprese", all'interno del sistema Webtelemaco di Infocamere - Servizi e-gov. Il termine ultimo di invio è fissato alle 14 del 31 ottobre 2022, salvo chiusura anticipata per esaurimento fondi. L'intervento prevede il riconoscimento di un contributo a favore del soggetto richiedente diverso a seconda della tipologia di percorso intrapreso: 600 euro per ogni PCTO realizzato fino a un massimo di tre percorsi (contributo massimo euro 1.800) e 1.000 euro per ogni stage formativo o tirocinio curriculare realizzato nell'ambito degli studi universitari, dei corsi post-diploma ITS, dei percorsi regionali dell'Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) e dei Centri di Formazione Professionale (CFP) fino a un massimo di tre percorsi (contributo massimo euro 3.000).

Premio Innovazione 2022: come candidarsi