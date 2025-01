Giornata della memoria con Finelli

Il Comune di Vecchiano celebrerà la Giornata della Memoria oggi. L’evento inizierà alle 18 in sala consiliare e prevede la conferenza del professore Pietro Finelli, direttore scientifico della Domus Mazziniana, dal titolo "Il nemico irreconciliabile": il razzismo fascista e la persecuzione antisemita. A seguire l’intervento di Aurora Giordani studentessa testimone del pellegrinaggio ai lager 2024. Apriranno l’evento i saluti istituzionali il sindaco di Vecchiano Massimiliano Angori, l’assessore alla Cultura Lorenzo Del Zoppo, la presidente Anpi Vecchiano, Renata Ridondelli. Chiuderà la cerimonia il Trio di Clarinetti della Filarmonica Senofonte Prato: Simona Ascani, Massimiliano Del Carlo, Domenico Montalbano.

"La data ricorda il 27 gennaio 1945, quano le truppe sovietiche dell’Armata Rossa, nel corso dell’offensiva in direzione di Berlino, arrivarono nella città polacca di Oœwiêcim (nome tedesco di Auschwitz), scoprendo il suo tristemente famoso campo di concentramento e liberandone i pochi superstiti. Coltivare la Memoria, ci aiuta a capire e a riflettere anche sul nostro presente, invitando tutte le istituzioni a muoversi per azioni di Pace che siano costanti nel tempo", afferma il sindaco Angori. "In questi tempi, ancora così attanagliati dalla guerra, è fondamentale la cura della Memoria, da tramandare anche alle più giovani generazioni per renderli testimoni di tempo ciò che fu l’Olocausto", aggiunge l’assessore alla Cultura Lorenzo Del Zoppo.