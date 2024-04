"Get Back!": ultimo appuntamento su Mina

Domani si conclude in bellezza, con la grande Mina, la prima stagione di "Get Back!", rassegna sulla grande musica curata da Marco Masoni in collaborazione con l’Associazione Lungofiume di Massimo Corevi. Alle 17,15 dunque il sipario si aprirà su Mina, la più importante e brava interprete italiana di tutti i tempi, con ospite speciale la nota cantante e attrice Valentina Grigò che interpreterà da par suo, con ironia e profondità, alcune pagine famose dell’artista. Da ottobre a oggi Masoni - storico del pop e del rock, critico musicale - ogni prima domenica del mese nella sede dell’associazione Lungofiume (a Cascina in Via Tosco Romagnola 183), ha guidato il pubblico in incontri tematici spaziando dai Beatles ai Pink Floyd, dai dischi del 1973 alle donne nel rock con il consueto mix di racconto, video, aneddoti, rarità, curiosità, ogni tanto un ospite speciale: la stessa formula che inventò nel settembre 2018 per un incontro su Lucio Battisti e che dal gennaio 2019 si è trasformata nella seguitissima rassegna sui cantautori italiani "Spiriti Solitari", che continua a condurre con Fabrizio Bartelloni e che finora ha totalizzato ben 60 incontri. "Sì - conferma Masoni - questa formula con cui unisco l’alto e il basso, l’approfondimento e la leggerezza, i grandi successi e le chicche nascoste funziona proprio per la sua eterogeneità, ed è molto emozionante anche per me scorgere le reazioni del pubblico che spesso canta, si diverte e si commuove. Concludere questo primo ciclo di incontri con Mina, che amo molto, sarà toccante anche per me".

Mina, ormai immortale, è certamente la migliore e più rilevante interprete che l’Italia abbia mai avuto, la più grande, eclettica, versatile, sorprendente. Più di 80 album incisi dal 1960 a oggi, 150 milioni di dischi venduti, decine di trasmissioni televisive e radiofoniche fino all’autoesilio svizzero che porta avanti dal 1978, con rarissime apparizioni da lì in poi. E’ consigliabile prenotare su WhatsApp al numero 339 8269696.