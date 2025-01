Gelato italiano in Germania. Servono banconieri e aiuti

Opportunità di lavorare e fare esperienza all’estero. Nel settore delle geleterie. Ecco come candidarsi. Select è un’agenzia di ricerca e selezione del personale che possiede al suo interno una divisione che lavora con circa 200 gelaterie italiane in Germania. Vengono ricercate e selezionate ogni anno figure tra camerieri, banconieri e aiuto gelatieri per il periodo marzo-ottobre. A tutti colore che verranno selezionati viene proposto un contratto stagionale con vitto e alloggio offerto. Gli interessati possono candidarsi online al sito www.selectgroup.it nella sezione ricerca per gelaterie oppure chiedere informazioni ai contatti [email protected] oppure è possibile contattare il seguente numero telefonico: 0437-184608.

(Fonte Informagiovani Valdera)